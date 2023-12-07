聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭拉魯島指環斷 疑玩家破壞

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
拉魯島外圍草排有如寶石戒指，上周出現斷裂缺口。圖／民眾提供
拉魯島外圍草排有如寶石戒指，上周出現斷裂缺口。圖／民眾提供

日月潭八景之一的拉魯島，保護島體的外圍環形草排，空中俯看猶如一只寶石戒指。但日月潭國家風景區上周接獲通報，草排出現斷裂缺口，不排除是SUP（立式划槳）玩家為了拍照，越界破壞所致。日管處除完成修復，表示今年以來，取締水域遊憩違規已開出12件裁罰單，各開罰1萬元，未來也會加強巡查。

日管處指出，拉魯島的外圈草排，過去是以焊接方式固定，圍繞在拉魯島外，形成一個美麗的圓圈，從上次颱風過後，就陸續派員去實地巡查過，那時拉魯島的草排形狀都很完整，直到最近，在沒有其他的災害狀況，卻接獲舉報草排相連處就突然斷了，不排除遭人破壞。

日管處表示，研判破壞時間應該是在上周三、四左右，不排除是參與SUP水上活動的人，為了更接近拉魯島破壞焊接點，才讓草排下方出現破口。事實上日管處一直都設有警告標示，提醒遊客不要越區，目前已委請廠商修復草排。

日管處強調，潭區水上遊憩活動區域包含月潭、北旦、朝霧、磐石、聖愛水域等，從今年初至今，經稽查取締已開出12張裁處單，大多是SUP或帶團業者為拍照、賞日出，跨過草排進入拉魯島水域，也有SUP玩家越界進入九蛙疊像水域拍照，或民眾違規在碼頭游泳等，各種不當的水上活動，均依發展觀光條例開罰1萬至5萬元罰鍰。

日月潭 碼頭

延伸閱讀

日月潭拉魯島草排被破壞變形 日管處今年開罰12起

鄉林建設雲林推案...公開徵選100個雲林故事 錄取送涵碧樓住宿券

日月潭觀光圈不再單打獨鬥 聯盟五大特色區域選25路線

南投水里首辦大型聖誕跨年活動 煙火比照日月潭

相關新聞

課桌椅夾屁股 盧秀燕：加速汰換

台中市民進黨議員昨在議會質詢時指出，有國中小學生抱怨老舊課桌椅坐起來不舒服、會夾屁股，趴著午睡也不方便，要求3年內完成汰...

台中中山綠橋興建年分存疑 議員促修改

台中車站前中山綠橋，題字記載民國前13年（西元1899年）興建，市議員認為與實際1908年興建差很多，要求加速更正。文化...

日月潭拉魯島指環斷 疑玩家破壞

日月潭八景之一的拉魯島，保護島體的外圍環形草排，空中俯看猶如一只寶石戒指。但日月潭國家風景區上周接獲通報，草排出現斷裂缺...

須評估非游離輻射影響 台中電廠港風開閉所環差案再審

為配合中彰離岸風電併網，台電欲在台中發電廠內的既有空地，設置港風開閉所，但環委認為，台電應再具體說明空汙及溫室氣體減量、...

大甲火車站月台新特色 扶輪社聯合捐贈創意候車椅

台中大甲火車站月台今天增加地方特色造型候車椅，國際扶輪3461地區D2分區的5個扶輪社聯合捐贈3座候車椅，以大甲著名的自...

台中購物節全國雙第一 登錄金額、活動聲量傲全台

台中購物節每天開獎，累計已抽出4萬名得獎者，登錄金額累計189億元。經發局表示，目前活動總登錄金額以台中市的182億元為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。