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台中中山綠橋興建年分存疑 議員促修改

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市中山綠橋題字記載西元1899年興建，但市議員認為與實際1908年興建差很多，文化局表示，橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年。圖／黃守達提供
台中市中山綠橋題字記載西元1899年興建，但市議員認為與實際1908年興建差很多，文化局表示，橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年。圖／黃守達提供

台中車站前中山綠橋，題字記載民國前13年（西元1899年）興建，市議員認為與實際1908年興建差很多，要求加速更正。文化局表示，實際上是當年有日本親王來台灣，原名新盛橋的中山綠橋牌面才改為1908年，會與學者專家研議，顧及史實，研究呈現方式。

議員黃守達說，根據文資處簡介，原名「新盛橋」的「中山綠橋」是西元1908年（明治41年）完工啟用，當年台中公園舉辦全台縱貫鐵路開通慶祝典禮，日本閑院宮載仁親王與台灣政商名流多人到場，因此修建中山綠橋以利交通與城市美觀，在2004年登錄為歷史建築。

黃守達說，中山綠橋的橋名牌刻有「民國前13年（西元1899年）興建」的字樣，但實際興建應在1908年，相差甚遠。這樣的錯誤標示，在橋上至少就有4處，他認為比對新盛橋舊照及目前牌面資訊，應是1996年整修時加上造成的錯誤。另一側橋名牌所記載的「慶祝台灣光復50周年」可為佐證。

文化局長陳佳君說，題字確是民國前13年興建，但根據文化局請專家學者研究結果，實際是1908年就已經存在，而日本親王當年到台灣，中山綠橋興建年分才作調整以資慶祝，這是史誌上的記錄，會尊重史學專家的考據。

黃守達說，中山綠橋旁有告示牌，文化局明白寫道完工啟用是1908年，這沒有容錯空間，遊客比對會很困惑。另建議文化局直採西元紀年。陳佳君說，將尊重史實、與主管單位研議。

文化局 日本 議員

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