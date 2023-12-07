課桌椅夾屁股 盧秀燕：加速汰換

台中市民進黨議員昨在議會質詢時指出，有國中小學生抱怨老舊課桌椅坐起來不舒服、會夾屁股，趴著午睡也不方便，要求3年內完成汰換。市長盧秀燕說，她上任後，已提高預算加速汰換老舊課桌椅，但學校課桌椅要汰換、校舍也要重建，樣樣都要錢，市府會努力籌措預算，滿足各部門需求。

台中市國中小共23萬名學生，教育局表示，超過10年的課桌椅約有10.7萬套，若全面汰換，約需2.3億元經費，但課桌椅並無使用年限，有折損或不堪使用時，由學校維修或向教育局申請經費更換，將依學校需求逐年籌措預算，協助汰換不堪使用的課桌椅。

民進黨議員林祈烽昨質詢時，直接把一組老舊課桌椅搬到議場，只見椅子早已崩裂。他說，學生常抱怨課桌椅老舊，還會夾屁股，還有爸爸到學校，看到孩子仍在「傳承」他當年用過的課桌椅。他質問，到底什麼時候才能全面完成國中小老舊課桌椅汰換？

林祈烽指出，民進黨議員江肇國曾質詢此事，教育局長蔣偉民承諾會在3、4年內編足預算全面汰換，副市長王育敏也支持，但換了國民黨議員羅廷瑋質詢，蔣竟然否認有此事，學生課桌椅怎麼遇到「顏色」就轉彎。

蔣偉民表示，學校不會給學生坐有破洞或壞掉的椅子，學生有反映一定馬上汰換。教育局編預算會經府內預算小組審議，他不會承諾一定編列多少錢，但會朝這方面努力，3、4年內完成汰換是預估時間，沒有正式承諾。

國民黨議員張瀞分說，希望教育局根據課桌椅使用年限及老舊程度妥善汰換，但最好採用木製課桌椅，比塑膠材質課桌椅更有溫度且舒適。

國中校長說，學校目前以木製課桌椅為主，比可調整式課桌椅的成本低，後續若有經費，會因應孩子不同身高，部分改換可調整式課桌椅，並觀察學生接受度及後續維護狀況。

蔣偉民說，目前補助各校課桌椅單價不得超過2200元，由學校自行設計和採購。他強調，國中小課桌椅汰換今年編990萬元，但今年補助各校和新設學校已花了3300萬元，在經費許可範圍內，盡量補助學校汰換課桌椅。