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LINE FRIENDS現蹤台中耶誕嘉年華！粉紅耶誕樹成亮點

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
台中耶誕嘉年華將於12月15日登場，今年首度與LINE FRIENDS攜手，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，將成為台中新亮點。圖／台中市新聞局提供
台中耶誕嘉年華將於12月15日登場，今年首度與LINE FRIENDS攜手，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，將成為台中新亮點。圖／台中市新聞局提供

台中耶誕嘉年華將於12月15日登場，今年首度與LINE FRIENDS攜手，搭配16公尺高粉紅耶誕樹，將成為台中新亮點。新聞局表示，今年除結合台中在地特色、打造獨特主題燈飾，民眾從舊火車站開始就能與LINE FRIENDS一起拍照，現場還有「好樣市集」，民眾消費就可參加台中購物節抽獎活動。

新聞局表示，今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。今年活動燈區除了舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，還延伸到中山路，範圍更大、內容更豐富。

新聞局指出，「珍愛美滿」燈光裝置，結合在地特色珍珠奶茶與LINE FRIENDS明星，熊美與饅頭人手拿一杯珍珠奶茶，享受台中甜點；「甜心漂浮」可愛的兔兔與莎莉在河面上跟大家打招呼；部長與詹姆士也邀請大家一起「耶誕來樂」。

綠川展區河畔角落有一片神秘的「螢光星海」；「飛躍麋鹿」在綠川上輕盈飛躍，為寒冷的季節增添溫暖的色彩；「天使祝福」則在夜裡奏起詩歌，祝大家佳節愉快。市府也在柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」，表演時間為12月15日至1月1日，每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，是今年台中耶誕不能錯過的亮點。

新聞局提到，舊台中火車站前廣場還有「好樣市集」，每天設40個攤位，邀請120組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位輪番出攤，開放時間為12月15日至明年1月1日，平日下午5時30分至晚間10時，假日下午2時至晚間10時。

新聞局提醒，今年展區於市區優化公車專用道旁，鼓勵民眾運用大眾運輸工具前往，可搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車，於台中火車站(站前及綠川展區)、台灣大道中華路口(柳川展區)下車，即可到達展場。

綠川展區「天使祝福」燈光裝置。圖／台中市新聞局提供
綠川展區「天使祝福」燈光裝置。圖／台中市新聞局提供
中市府在柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」，表演時間為每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，是今年台中耶誕不能錯過的亮點。圖／台中市新聞局提供
中市府在柳川展區推出水舞秀「珠寶盒劇場」，表演時間為每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，是今年台中耶誕不能錯過的亮點。圖／台中市新聞局提供

火車站 中火 綠川

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