聽新聞
test
0:00 / 0:00
大甲火車站月台新特色 扶輪社聯合捐贈創意候車椅
台中大甲火車站月台今天增加地方特色造型候車椅，國際扶輪3461地區D2分區的5個扶輪社聯合捐贈3座候車椅，以大甲著名的自行車產業發想設計，充滿地方特色的月台座椅，具實用性和藝術性。
大甲中央扶輪作為主辦社，大甲扶輪社、苑裡扶輪社、大甲北區扶輪社、大甲百齡扶輪社今天共同參與捐贈活動。
這次聯合捐贈的3座候車椅充滿地方特色，有大甲的自行車產業和大甲芋頭成為主要意象，盤古號是以古典自行車造型呈現，讓乘客懷念自行車的歷史和其重要性。
前進號強調台灣作為世界自行車供應大國，特別是大甲自行車產業的重要性，象徵產業鏈的發展和經濟持續前進。
夢想號代表21世紀的科技和創新，呼應自行車產業需與資訊科技結合，強調健康與科技的融合，引領自行車產業邁向無限創新的未來。
大甲中央扶輪社長莊朝輝表示，18年前大甲火車站的候車椅也是由大甲中央扶輪社捐贈，當時以玻璃纖維製作出芋頭造型椅，呈現大甲地方意象，因年久損壞，這次以大甲著名的自行車產業發想設計，採用鋁合金材質，未來可回收再利用，各部位也可單獨拆卸維修拉長使用壽命，符合永續的環保目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言