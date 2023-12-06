大甲火車站月台新特色 扶輪社聯合捐贈創意候車椅

台中大甲火車站月台今天增加地方特色造型候車椅，國際扶輪3461地區D2分區的5個扶輪社聯合捐贈3座候車椅，以大甲著名的自行車產業發想設計，充滿地方特色的月台座椅，具實用性和藝術性。

大甲中央扶輪作為主辦社，大甲扶輪社、苑裡扶輪社、大甲北區扶輪社、大甲百齡扶輪社今天共同參與捐贈活動。

這次聯合捐贈的3座候車椅充滿地方特色，有大甲的自行車產業和大甲芋頭成為主要意象，盤古號是以古典自行車造型呈現，讓乘客懷念自行車的歷史和其重要性。

前進號強調台灣作為世界自行車供應大國，特別是大甲自行車產業的重要性，象徵產業鏈的發展和經濟持續前進。

夢想號代表21世紀的科技和創新，呼應自行車產業需與資訊科技結合，強調健康與科技的融合，引領自行車產業邁向無限創新的未來。