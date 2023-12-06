快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲火車站月台新特色 扶輪社聯合捐贈創意候車椅

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲火車站月台今天增加特色，國際扶輪聯合捐贈創意候車椅。圖／扶輪社提供
台中大甲火車站月台今天增加特色，國際扶輪聯合捐贈創意候車椅。圖／扶輪社提供

台中大甲火車站月台今天增加地方特色造型候車椅，國際扶輪3461地區D2分區的5個扶輪社聯合捐贈3座候車椅，以大甲著名的自行車產業發想設計，充滿地方特色的月台座椅，具實用性和藝術性。

大甲中央扶輪作為主辦社，大甲扶輪社、苑裡扶輪社、大甲北區扶輪社、大甲百齡扶輪社今天共同參與捐贈活動。

這次聯合捐贈的3座候車椅充滿地方特色，有大甲的自行車產業和大甲芋頭成為主要意象，盤古號是以古典自行車造型呈現，讓乘客懷念自行車的歷史和其重要性。

前進號強調台灣作為世界自行車供應大國，特別是大甲自行車產業的重要性，象徵產業鏈的發展和經濟持續前進。

夢想號代表21世紀的科技和創新，呼應自行車產業需與資訊科技結合，強調健康與科技的融合，引領自行車產業邁向無限創新的未來。

大甲中央扶輪社長莊朝輝表示，18年前大甲火車站的候車椅也是由大甲中央扶輪社捐贈，當時以玻璃纖維製作出芋頭造型椅，呈現大甲地方意象，因年久損壞，這次以大甲著名的自行車產業發想設計，採用鋁合金材質，未來可回收再利用，各部位也可單獨拆卸維修拉長使用壽命，符合永續的環保目標。

台中大甲火車站月台今天增加特色，國際扶輪聯合捐贈創意候車椅。圖／扶輪社提供
台中大甲火車站月台今天增加特色，國際扶輪聯合捐贈創意候車椅。圖／扶輪社提供
台中大甲火車站月台今天增加特色，國際扶輪聯合捐贈創意候車椅。圖／扶輪社提供
台中大甲火車站月台今天增加特色，國際扶輪聯合捐贈創意候車椅。圖／扶輪社提供

自行車 火車站 芋頭

延伸閱讀

湖山水庫獲扶輪全球獎助金 台日跨國推展森林生態保育

嘸煞煞！高雄輕軌改採月台刷卡 直擊僅半數乘客刷卡付車資

淡水肝腎健康幸福人生 扶輪社篩檢千人參與

民代和里長解決用地問題 完成大甲中正紀念館設置公車候車亭

相關新聞

台中購物節全國雙第一 登錄金額、活動聲量傲全台

台中購物節每天開獎，累計已抽出4萬名得獎者，登錄金額累計189億元。經發局表示，目前活動總登錄金額以台中市的182億元為...

須評估非游離輻射影響 台中電廠港風開閉所環差案再審

為配合中彰離岸風電併網，台電欲在台中發電廠內的既有空地，設置港風開閉所，但環委認為，台電應再具體說明空汙及溫室氣體減量、...

大甲火車站月台新特色 扶輪社聯合捐贈創意候車椅

台中大甲火車站月台今天增加地方特色造型候車椅，國際扶輪3461地區D2分區的5個扶輪社聯合捐贈3座候車椅，以大甲著名的自...

彰化永靖謝平安嘉年華9日登場 明華園搬大戲、味全龍球星齊聚

彰化縣苗木之鄉永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，除了24村宮廟神尊出巡，今年將席開230桌的封街平安宴規...

獨／豐源國際影城副總嘆：對豐原人很抱歉！ 38年回憶月底熄燈

台中市豐原區位於廟東復興商圈精華地段的豐源國際影城，今傳出只營運到本月底，消息一出震驚豐原與山城居民，直呼「童年的回憶沒...

台中車站中山綠橋何時興建成謎 文化局：攸關日本親王

台中車站前中山綠橋，題字記載民國前13年（西元1899年）興建，與實際1908年興建差很多，要求加速更正。文化局表示，實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。