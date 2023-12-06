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台中購物節全國雙第一 登錄金額、活動聲量傲全台

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市購物節累計已抽出4萬名得獎者。圖／經發局提供
台中市購物節累計已抽出4萬名得獎者。圖／經發局提供

台中購物節每天開獎，累計已抽出4萬名得獎者，登錄金額累計189億元。經發局表示，目前活動總登錄金額以台中市的182億元為各縣市第一。

經發局長張峯源指出，根據統計，截至昨日外縣市消費比例排名前2名仍是彰化縣、南投縣，第5到第5名是新北市、雲林縣、台北市，雙北參與者的消費比率都提升。

經發局表示，抽出第3位百萬汽車得主陳小姐，是新竹人，從事證券業，到台中探望女兒，逛東區LaLa port無印良品買536元衣服，看到許多店家都貼有台中購物節的海報與文宣，跟風下載APP參與台中購物節，沒想到第一次參加就抽中百萬大獎。

經發局補充，第二台百萬汽車由南投縣草屯鎮許小姐獲得，她在台中工作，因準備入厝，到家樂福德安店購買家電，竟被財神眷顧，抽中百萬汽車大獎。

龍井區陳小姐花129元就獲得百萬大獎，是台中購物節活動史上用最小金額得到百萬大獎的中獎人。這筆獎金會用於孝敬父母及小孩的教育基金，也會繼續參與活動，希望延續好運。

南投

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