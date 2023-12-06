彰化永靖謝平安嘉年華9日登場 明華園搬大戲、味全龍球星齊聚

彰化縣苗木之鄉永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，除了24村宮廟神尊出巡，今年將席開230桌的封街平安宴規模也是歷年之最，還有職棒總冠軍隊伍味全龍球星和小龍女也將到場辦限額簽名會，及明華園將演出壓軸平安戲「蓬萊大仙」，歡迎大家來永靖做客看大戲。

永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會、成美文化園聯合主辦的「永靖謝平安家年華」一連二天活動本周六日登場，永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，為讓更多人了解台灣農村感謝神明保佑平安豐收的重要傳統文化習俗「謝平安」，並希望將永靖謝平安「家」年華由傳統祭典活動擴大延伸為「永靖人的家庭日」，在每年12月的第二個禮拜假日固定回到永靖鄉來拜平安、呷平安、看平安戲，歡迎海內外永靖人回家，和家人平安團圓，以賦予永靖謝平安慶典新意涵。

今年的永靖謝平安家年華9日下午4時由永安宮帶領26間宮廟神明遶境，與裝扮最萌的國小學童「踩街遶靖」活動揭開序幕，永安宮三山國王與24村的神尊集體出巡，民眾跟著遶境隊伍完成集章任務就可到市集兌換限量禮物。數位地圖集章可查詢https://lin.ee/8mhhHopi

10日上午10時起在永靖街民眾一起搓平安圓，中午席開230桌的平安餐預計逾二千人參與，為了讓更多年輕人親近傳統文化，基金會也邀請今年職棒總冠軍隊伍味全龍的球員蔣少宏、張政禹、林子昱、郭郁政和小龍女體驗永靖謝平安家年華，並舉辦兩場限額簽名會。