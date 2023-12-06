快訊

獨／總統大選將屆 暗網爆情治機關監聽政治人物？調查局查證中

拔河遭繩勒脖10秒…家長見愛子「半圈瘀青勒痕」心疼 控老師反應慢半拍

台鐵區間車煞車不及撞上入侵外物 部分列車延誤

彰化永靖謝平安嘉年華9日登場 明華園搬大戲、味全龍球星齊聚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，明華園將演出壓軸平安戲「蓬萊大仙」。圖／主辦單位提供
永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，明華園將演出壓軸平安戲「蓬萊大仙」。圖／主辦單位提供

彰化縣苗木之鄉永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，除了24村宮廟神尊出巡，今年將席開230桌的封街平安宴規模也是歷年之最，還有職棒總冠軍隊伍味全龍球星和小龍女也將到場辦限額簽名會，及明華園將演出壓軸平安戲「蓬萊大仙」，歡迎大家來永靖做客看大戲。

永靖共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會、成美文化園聯合主辦的「永靖謝平安家年華」一連二天活動本周六日登場，永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，為讓更多人了解台灣農村感謝神明保佑平安豐收的重要傳統文化習俗「謝平安」，並希望將永靖謝平安「家」年華由傳統祭典活動擴大延伸為「永靖人的家庭日」，在每年12月的第二個禮拜假日固定回到永靖鄉來拜平安、呷平安、看平安戲，歡迎海內外永靖人回家，和家人平安團圓，以賦予永靖謝平安慶典新意涵。

今年的永靖謝平安家年華9日下午4時由永安宮帶領26間宮廟神明遶境，與裝扮最萌的國小學童「踩街遶靖」活動揭開序幕，永安宮三山國王與24村的神尊集體出巡，民眾跟著遶境隊伍完成集章任務就可到市集兌換限量禮物。數位地圖集章可查詢https://lin.ee/8mhhHopi

10日上午10時起在永靖街民眾一起搓平安圓，中午席開230桌的平安餐預計逾二千人參與，為了讓更多年輕人親近傳統文化，基金會也邀請今年職棒總冠軍隊伍味全龍的球員蔣少宏、張政禹、林子昱、郭郁政和小龍女體驗永靖謝平安家年華，並舉辦兩場限額簽名會。

成美文化園10日也配合慶典開放東園區夜遊與夜間市集、煙火秀，晚間7點有台灣國寶明華園總團演出「蓬萊大仙」，由無敵小生孫翠鳳領銜，壓軸演出大型戶外平安戲。活動可查詢永靖共好協會官網

永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，還有職棒總冠軍隊伍味全龍球星和小龍女也將到場辦限額簽名會。圖／主辦單位提供
永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，還有職棒總冠軍隊伍味全龍球星和小龍女也將到場辦限額簽名會。圖／主辦單位提供

明華園 神明 遶境

延伸閱讀

棒球亞錦賽整理包 12/3開打 這裡看賽程、戰績及中華隊名單

中職／王躍霖發文感謝味全龍給機會 將盡全力幫助雄鷹

中職／早已設定是最後一年 味全龍高孝儀捧冠後告別選手生涯

中職／大巨蛋歷史性開幕戰 首選徐若熙vs.黃子鵬

相關新聞

獨／豐源國際影城副總嘆：對豐原人很抱歉！ 38年回憶月底熄燈

台中市豐原區位於廟東復興商圈精華地段的豐源國際影城，今傳出只營運到本月底，消息一出震驚豐原與山城居民，直呼「童年的回憶沒...

彰化永靖謝平安嘉年華9日登場 明華園搬大戲、味全龍球星齊聚

彰化縣苗木之鄉永靖鄉的「永靖謝平安家年華」12月9、10日登場，除了24村宮廟神尊出巡，今年將席開230桌的封街平安宴規...

台中車站中山綠橋何時興建成謎 文化局：攸關日本親王

台中車站前中山綠橋，題字記載民國前13年（西元1899年）興建，與實際1908年興建差很多，要求加速更正。文化局表示，實...

海線建設慢議員嗆先刮自己鬍子 盧秀燕：為公安延期

台中市長盧秀燕質疑台中會展中心、綠美圖、巨蛋3大建設「中央沒補助一毛錢」，民進黨議員指出，市長海線建設2024年底完工營...

連9年獲獎 中市府「公共工程金質獎」獲獎數再創新高

行政院公共工程委員會日前揭曉「第23屆公共工程金質獎」得獎名單，中市府共抱回7座金質獎；其中新建工程處獲得1座特別貢獻獎...

課桌椅老舊夾學生屁股 盧秀燕：上任後已加速更新

民進黨台中市多位議員要求國中小學童的課桌椅3年內完成汰換？學生常抱怨老舊的桌椅坐起來不舒服、會夾屁股，也不好趴著午睡，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。