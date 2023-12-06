空污難逃車載式法眼 中市府聯手計程車抓烏賊車

台中市政府環保局與計程車行合作，在計程車內裝影像設備，透過行動計程車幫忙抓流動烏賊車，台中市是全國第1個使用這樣的設備，獲得行政院的國家永續發展獎。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，國民黨籍市議員賴朝國質詢指出，台中市有相當多的汽、機車，取締污染車有多少，環保局是否有好好管控，他也建議公車全部改電動車，減少空氣污染。

環保局長陳宏益表示，造成空氣污染除固定煙囪，還有在路上跑的「小煙囪」，有別過去市府針對烏賊車是採派員於路口定點查緝，民國109年7月導入智慧科技執法作為管制利器，利用車牌辨識及圖像學習AI技術，進行高污染機車查緝作業。

陳宏益說，今年更擴展到與計程車隊合作，利用車載式影像自動辨識系統設備，搭配計程車路線增加行車辨識區域，盼此項技術將來也可應用至噪音車取締。

環保局表示，車載式系統統計自今年2月1日正式啟用至10月31日止，累計查獲未定檢機車共7萬2514輛次，其中查獲台中市的未定檢二行程機車共2690輛次。

針對上述所查獲的高污染二行程機車，以公文通知方式，持續追蹤車輛直至改善完成為止，查獲或檢舉烏賊車，也通知到指定地點進行青白煙檢驗，也促使551輛不合格老舊機車汰除報廢。