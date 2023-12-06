獨／豐源國際影城副總嘆：對豐原人很抱歉！ 38年回憶月底熄燈
台中市豐原區位於廟東復興商圈精華地段的豐源國際影城，今傳出只營運到本月底，消息一出震驚豐原與山城居民，直呼「童年的回憶沒了」；豐源國際影城副總陳清津證實，受美國罷工影響明年度缺片，加上疫情與家族因素等考量，決定歇業，陳不捨嘆氣，「和豐原人走過38年，對豐原人很抱歉！」
上午傳出豐源國際影城停業消息，豐源國際影城副總陳清津證實，這2、3年受疫情影響，幾乎賠錢營運，就是回饋豐原與山城鄉親。
陳清津說，影城多年贈送優待券，無論大人、學生只要以150元價格，就能觀賞國內、外在線影集，在物價高漲年代，影城以實際省荷包的「小確幸」，回饋鄉親支持，也與在地民代舉辦公益活動，就是展現對豐原區的愛。
「對豐原人很抱歉！」陳清津嘆氣地說，今年上半年美國電影罷工，造成明年度影片量不足，原本業績已受疫情影響低落，碰上租約剛好到12月底，幾經思索，決定停業。
問及未來是否有復業可能？陳清津直言，「我們可能不會再營業了」，並分析未來電影產業至少需要3年時間才能復甦，目前沒有復業考量。院內聘僱的9位員工，陳說，一切依法辦理，員工依勞基法辦理相關資遣費用，「大家要好聚好散」。
地方知情人士指出，豐源國際影城是家族事業，是在地豐原人經營，這次歇業與家族財產等因素有關。對此，陳清津不諱言，家族因素也是原因之一，細節不便多談。
今天下午，豐源國際影城張貼出2張停業公告，「感謝這些年支持豐源國際影城的鄉親，由衷感謝，因疫情與美國電影罷工，造成影片的不足影響營運，經多方考量，豐源國際影城2024年1月1日起停業」，感謝鄉親對影城的支持與陪伴。
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