快訊

鋒燦民調／柯盈配支持者黏著度低 若棄保「這1組」成最大受益者

撞球／「撞球之子」楊清順不敵癌症今晨離世 享年45歲

台中車站中山綠橋何時興建成謎 文化局：攸關日本親王

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
議員王立任（左起）、黃守達、張玉嬿質疑，中山綠橋有4處興建年份「登記錯誤」。文化局表示，中山綠橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年興建。圖／黃守達提供
議員王立任（左起）、黃守達、張玉嬿質疑，中山綠橋有4處興建年份「登記錯誤」。文化局表示，中山綠橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年興建。圖／黃守達提供

台中車站前中山綠橋，題字記載民國前13年（西元1899年）興建，與實際1908年興建差很多，要求加速更正。文化局表示，實際上是當年有日本親王來台灣，原名新盛橋的中山綠橋牌面才改為1908年，會與學者專家研議，顧及史實，研究呈現方式。

議員黃守達說，根據文資處簡介，原名「新盛橋」的「中山綠橋」是西元1908年（明治41年）完工啟用，當年台中公園舉辦全台縱貫鐵路開通慶祝典禮，日本閑院宮載仁親王與台灣政商名流多人到場，因此修建中山綠橋以利交通與城市美觀，在2004年登錄為歷史建築

黃守達說，中山綠橋的橋名牌刻有「民國前十三年（西元1899年）興建」的字樣，但實際興建應在1908年，相差甚遠。這樣的錯誤標示，在橋上至少就有4處，他認為比對新盛橋舊照及目前牌面資訊，應是1996年整修時加上造成的錯誤。另一側橋名牌所記載的「慶祝台灣光復50周年」可為佐證。

文化局長陳佳君說，題字確是民國前13年興建，但根據文化局請專家學者研究結果，實際是1908年就已存在，而日本親王當年到台灣，中山綠橋興建年份才作調整以資慶祝，這是史誌上的記錄，會尊重史學專家的考據。

黃守達說，中山綠橋旁有告示牌，文化局明白寫道完工啟用是1908年，這沒有容錯空間，遊客比對會很困惑。另建議文化局直採採西元紀年。陳佳君說，將尊重史實、與主管單位研議。

黃守達要求，台中市府應邀集相關領域專家學者開會討論，在不破壞歷史建築本體前提下提出修正計畫，澄清正確歷史年份，以免造成歷史錯亂，旅客混淆。

中市議員強調，綠川水岸及周遭的「宮原眼科」已納入觀光署遊憩據點統計，是中區指標景點，但每逢假日常見綠川多垃圾，且中山綠橋旁的壓克力告示牌也汙損嚴重，市府務必改善。

中山綠橋何時所建？議員黃守達說，橋上有4處「登記錯誤」。文化局表示，中山綠橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年興建。圖／黃守達提供
中山綠橋何時所建？議員黃守達說，橋上有4處「登記錯誤」。文化局表示，中山綠橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年興建。圖／黃守達提供
中山綠橋何時所建？議員黃守達說，橋上有4處「登記錯誤」。文化局表示，中山綠橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年興建。圖／黃守達提供
中山綠橋何時所建？議員黃守達說，橋上有4處「登記錯誤」。文化局表示，中山綠橋是1899年興建，當年為日本親王來台，才改為1908年興建。圖／黃守達提供

文化局 歷史建築 日本

延伸閱讀

與江肇國吃燒肉、談老屋 蕭美琴思念父親「尋根」台中

台中綠美圖拚114年營運 議員：定位特色為何？

靜宜大學承接中區長青學苑 成果展長者夫妻一起參加增進感情

高雄演唱會經濟反超越台中 副市長：台中連串盛會應更好

相關新聞

課桌椅老舊夾學生屁股 盧秀燕：上任後已加速更新

民進黨台中市多位議員要求國中小學童的課桌椅3年內完成汰換？學生常抱怨老舊的桌椅坐起來不舒服、會夾屁股，也不好趴著午睡，要...

海線建設慢議員嗆先刮自己鬍子 盧秀燕：為公安延期

台中市長盧秀燕質疑台中會展中心、綠美圖、巨蛋3大建設「中央沒補助一毛錢」，民進黨議員指出，市長海線建設2024年底完工營...

連9年獲獎 中市府「公共工程金質獎」獲獎數再創新高

行政院公共工程委員會日前揭曉「第23屆公共工程金質獎」得獎名單，中市府共抱回7座金質獎；其中新建工程處獲得1座特別貢獻獎...

台中首例流感重症死亡 7旬長者未打疫苗

大陸近期爆出多病原疫情，國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現今年流感季首例死亡個案，為70多歲長者，今年尚...

台中車站中山綠橋何時興建成謎 文化局：攸關日本親王

台中車站前中山綠橋，題字記載民國前13年（西元1899年）興建，與實際1908年興建差很多，要求加速更正。文化局表示，實...

豐原農會推「大蔥味噌湯」沖泡飲新品 明起在板橋農會展售

每年12月至明年3月，是台中市豐原區大蔥產季，豐原區農會明起連2日，在板橋區農會超市前廣場舉辦新品發表會，豐原大蔥以東京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。