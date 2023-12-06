連9年獲獎 中市府「公共工程金質獎」獲獎數再創新高

行政院公共工程委員會日前揭曉「第23屆公共工程金質獎」得獎名單，中市府共抱回7座金質獎；其中新建工程處獲得1座特別貢獻獎，而建設局長陳大田則榮獲個人貢獻獎，在建築、土木、維護管理類皆有獲獎；中市府更是連9年獲獎，且得獎數較上屆增，工程品質有目共睹。

研考會主委劉彥澧表示，市府秉持「幸福城市、台灣共榮」精神，打造台中成永續宜居的幸福城市，此次榮獲行政院公共工程委員會金質獎肯定，是對施政團隊工程品質的肯定，也督促市府持續建設、打造交通便捷的繁榮台中。

劉彥澧說，金質獎有工程屆奧斯卡之稱，多達百餘件優秀工程中，要爭取最高榮譽實屬不易，且近年缺工、缺料及物價波動等工程困難，市府同仁仍逐步完成市政建設，且不斷精進建設品質，今年更獲得7座金質獎、1座特別貢獻獎佳績，且持續獲獎9年，感謝市府同仁努力付出。

研考會指出，此次獲工程優良獎，包含停管處「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」、教育局「台中市大雅區大雅國小附設公共幼兒園舍新建工程(第一次修正)」、觀旅局「環山獵人登山步道建置工程」。

另有新工處「大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程」、「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」、「台中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程」、養工處「秋紅谷景觀生態公園」等共7件。