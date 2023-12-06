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連9年獲獎 中市府「公共工程金質獎」獲獎數再創新高

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中和平區環山部落南湖溪新建吊橋此次獲公共工程優良獎。圖／台中市政府提供
台中和平區環山部落南湖溪新建吊橋此次獲公共工程優良獎。圖／台中市政府提供

行政院公共工程委員會日前揭曉「第23屆公共工程金質獎」得獎名單，中市府共抱回7座金質獎；其中新建工程處獲得1座特別貢獻獎，而建設局長陳大田則榮獲個人貢獻獎，在建築、土木、維護管理類皆有獲獎；中市府更是連9年獲獎，且得獎數較上屆增，工程品質有目共睹。

研考會主委劉彥澧表示，市府秉持「幸福城市、台灣共榮」精神，打造台中成永續宜居的幸福城市，此次榮獲行政院公共工程委員會金質獎肯定，是對施政團隊工程品質的肯定，也督促市府持續建設、打造交通便捷的繁榮台中。

劉彥澧說，金質獎有工程屆奧斯卡之稱，多達百餘件優秀工程中，要爭取最高榮譽實屬不易，且近年缺工、缺料及物價波動等工程困難，市府同仁仍逐步完成市政建設，且不斷精進建設品質，今年更獲得7座金質獎、1座特別貢獻獎佳績，且持續獲獎9年，感謝市府同仁努力付出。

研考會指出，此次獲工程優良獎，包含停管處「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」、教育局「台中市大雅區大雅國小附設公共幼兒園舍新建工程(第一次修正)」、觀旅局「環山獵人登山步道建置工程」。

另有新工處「大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程」、「和平區環山部落南湖溪新建吊橋」、「台中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程」、養工處「秋紅谷景觀生態公園」等共7件。

研考會說明，公共工程共有規劃設計、工程招標、工程履約、營運維護等四大階段，此次得獎工程在土木、建築及維護管理類，皆有斬獲，中市府重視三級品管制度並推動，研考會藉由抽查及輔導，提升施工及維護管理層面品質，將持續落實品管制度，為公共工程品質把關。

台中大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程此次獲公共工程優良獎。圖／台中市政府提供
台中大雅區大雅國民小學附設公共化幼兒園園舍新建工程此次獲公共工程優良獎。圖／台中市政府提供

台中市 行政院 建築

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