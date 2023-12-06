課桌椅老舊夾學生屁股 盧秀燕：上任後已加速更新

民進黨台中市多位議員要求國中小學童的課桌椅3年內完成汰換？學生常抱怨老舊的桌椅坐起來不舒服、會夾屁股，也不好趴著午睡，要求市府儘速編足預算汰換破舊的課桌椅。

市長盧秀燕說，如果問題好解決，她上任前大概就都解決光了，巧婦難為無米之炊，如果好做各縣市早就完成汰換。她上任後已提高汰換課桌椅預算，加速汰換，她有誠意解決，但學校課桌椅要汰換、校舍也要重建，樣樣都要錢，市府會努力加速籌措預算，滿足各領域部門。

議員林祈烽、鄭功進、施志昌和楊典忠今聯合質詢，直接把一組老舊和椅子已崩裂的課桌椅搬到議場，秀給市長看。

台中市國小到高中職學生約有28萬名，林祈烽說，學生常抱怨現在的課桌椅老舊，還會夾屁股，他要轉贈給教育局長，並要局長放在局長室內每天看，不要忘記學童的痛苦，到底什麼時候才能全面完成國中小課桌椅的汰換？

蔣偉民回說，學校不會給學生坐有破洞或壞掉的椅子，學生反映一定馬上汰換。

林祈烽指出，台中各高中職的課桌椅還有爸爸返校，看到孩子仍在用他當年的課桌椅，進入「傳承」階段。他建議未來更新最好能讓各校自主並和學生一起參與討論樣式。

議員指出，民進黨議員江肇國曾在業務質詢此事，蔣偉民承諾他會在3、4年內編足預算全面汰換，副市長王育敏也支持，但換了國民黨羅廷瑋議員質詢，蔣竟然否認有此事，學生課桌椅怎麼遇到「顏色」就轉彎？

蔣偉民說，教育局編預算會經府內預算小組審議，他不會當場承諾一定編列多少錢，但會朝這方面努力，3、4年內完成汰換是預估時間，沒有正式承諾。

蔣偉民說，目前限定補助各校課桌椅單價不得超過2200元，由學校自行設計和採購。他強調，國中小課桌椅汰換今年編990萬元，但今年補助各校和新設學校已花了3300萬元，在經費許可範圍內儘量補助學校汰換課桌椅。