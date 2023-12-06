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豐原農會推「大蔥味噌湯」沖泡飲新品 明起在板橋農會展售

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
豐原區農會與味榮食品股份有限公司合作開發新品「大蔥味噌湯」。圖／新北市農業局提供
豐原區農會與味榮食品股份有限公司合作開發新品「大蔥味噌湯」。圖／新北市農業局提供

每年12月至明年3月，是台中市豐原區大蔥產季，豐原區農會明起連2日，在板橋區農會超市前廣場舉辦新品發表會，豐原大蔥以東京蔥品種「長悅」為主，外觀潔白粗大飽滿，口味比起一般蔥更多汁、脆甜、鮮嫩，並且富含蛋白質、膳食纖維、維生素、果膠及各種身體所需微量元素，兼具美味與健康。

豐原區土壤含沙量高、排水優良，且有大甲溪與葫蘆墩圳灌溉，土質營養豐富，是台灣大蔥主要產地之一。7日豐原區農會除帶來新鮮大蔥，也將發表新品「大蔥味噌湯」沖泡飲，由農會與味榮食品共同開發，將格外品及採收後切除掉的蔥綠部分加工製成味噌湯沖泡飲，除發揮惜食精神，也讓民眾在產季外都能方便品嘗到豐原大蔥。

新北市農業局表示，想購買新鮮大蔥及椪柑的民眾，可以利用訂購單或豐原區農會粉絲專頁訂購宅配，此外當天只要到豐原區農會攤位購買大蔥味噌湯並至農會粉絲專頁按讚，即可享大蔥味噌湯買一送一優惠，現場也舉辦大蔥煎蛋料理試吃活動，限量80份。

豐原區農會理事長許全木表示，大蔥具有高經濟價值，但對環境要求嚴格，種植難度高，近年來農會積極輔導推廣，種植面積已達將近20公頃，農會也於今年辦理產銷履歷集團驗證，加強輔導農友在栽培管理及嚴格把關選別出貨，希望提供消費者更美味安全的豐原大蔥。

此外，台中市和平區農會也於7、8日，上午9時至下午5時在板橋區農會超市前騎樓舉辦展售活動，現場將有18攤農友帶來雪梨、蘋果、茶葉及高麗菜等和平區優質農產。

豐原大蔥富含各種營養素，是兼具美味與健康的優良食材。圖／新北市農業局提供
豐原大蔥富含各種營養素，是兼具美味與健康的優良食材。圖／新北市農業局提供

農會 台中市 消費者

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