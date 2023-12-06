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彰化縣府推寶特瓶、電池回收 2超商限時限量換免費咖啡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
7-ELEVEN彰化市的「家樂福門市」及「福山門市」將設置的高效智慧回收機，鼓勵民眾資源回收。圖／彰化環保局提供
7-ELEVEN彰化市的「家樂福門市」及「福山門市」將設置的高效智慧回收機，鼓勵民眾資源回收。圖／彰化環保局提供

彰化縣為六都以外人口最多的縣市，今年1到10月彰化縣產生了2677公噸的塑膠容器，59公噸的廢乾電池，回收量相當龐大，為讓回收管道更多元，彰縣府12月將限時限地與7-ELEVEN合作，12月11日至21日止民眾只要利用新型回收機回收20個透明寶特瓶或電池，自備環保杯就可兌換彰化縣環保局加碼的中杯拿鐵或大杯美式。

環境部公告明年1月1日起實施禁用塑膠杯，彰化縣府也推減塑，配合7-ELEVEN彰化市的「家樂福門市」及「福山門市」將設置的高效智慧回收機，鼓勵民眾資源回收；預計未來彰化將有6家門市設置高效智慧回收機。

彰化縣環保局表示，超商設置的高效智慧回收機是新的回收方式，機台內可直接粉碎寶特瓶，降低處理寶特瓶的碳排放；民眾可以24小時回收寶特瓶及電池，只要攜帶容量250ml到2000ml透明寶特瓶或1號、2號、3號、4號及9V型的廢乾電池，到門市機台回收寶特瓶5個或廢乾電池5顆，即可兌換7-ELEVEN購物抵用劵1元或OPEN POINT點數1點。

環保局為鼓勵民眾資源回收將在12月11日至21日舉辦加碼活動，民眾可選擇一次回收20個寶特瓶或乾電池，在當日累積達4元，持購物折抵劵(若使用OPEN POINT點數則無法參加)，可自備環保杯臨櫃兌換CITY CAFE中杯熱(冰)拿鐵或大杯熱(冰)美式咖啡1杯，每人每日限兌換2杯，各店家每日限量50杯(各25杯)，數量有限兌換完為止。

超商設置的高效智慧回收機可直接粉碎寶特瓶，降低處理寶特瓶的碳排放。圖／彰化環保局提供
超商設置的高效智慧回收機可直接粉碎寶特瓶，降低處理寶特瓶的碳排放。圖／彰化環保局提供
7-ELEVEN彰化市的「家樂福門市」及「福山門市」將設置的高效智慧回收機，鼓勵民眾資源回收。圖／彰化環保局提供
7-ELEVEN彰化市的「家樂福門市」及「福山門市」將設置的高效智慧回收機，鼓勵民眾資源回收。圖／彰化環保局提供

資源回收 彰化 咖啡

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