健保署攜手中彰投工農漁會 每年服務103萬人次

中央健康保險署中區業務組攜手中彰投地區762家職業工會及農、漁會，每年服務量達103萬人次，為鼓勵工農漁會積極推動健保業務，今天公開表揚投保績優單位。

為鼓勵工農漁會積極推動健保業務，中區業務組長丁增輝表示，年年辦理「健保第二、三類績優投保單位評選」競賽活動，並於今天舉辦表揚典禮。感謝所有工農漁會長期支持健保，成為健保署最佳夥伴，期許未來繼續攜手合作，為在地鄉親提供更優質的專業服務。

丁增輝指出，健保署攜手中彰投地區762家職業工會及農、漁會，每年服務量達103萬人次，各類工會人員秉持熱忱、用心辦理健保各項業務，例如加退保、收繳保費及代辦換補發健保卡等一條龍服務、繳費困難民眾的即時通報等。

今年的評比，中區業務組說明，部分單位特別著重於輔導納保、續保清查、協助會員及家人下載健康存摺與代辦換補發健保卡等項目，積極展現成效，是今年勝出的關鍵。

台中市小吃業職業工會林姓承辦人分享案例，民眾健保卡遺失要申請補發，可至健保署臨櫃、郵局申辦等管道，卻有不少會員仍習慣向工會詢問。而「透過協助網路辦卡的服務」，可增進會員申辦的便利性，同時也提升服務品質及效益，受到許多會員肯定。

還有李姓外送員近期接獲眷屬追溯投保補繳通知，但因經濟不寬裕無法一次繳清，中區業務組接獲工會通報後，立即協助重新辦理分期增加期數，以解民眾燃眉之急。

今年獲得各組第1名的單位包括台中市推銷員職業工會、台中市保險業務職業工會、大台中腳底按摩調理人員職業工會及彰化縣彰化區漁會。