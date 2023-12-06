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台中百年榕樹突被施工 南屯人憂喊怎麼了？萬和宮曝原因

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
萬和宮廟埕老榕樹佇立百餘年，陪伴南屯人成長；但近日民眾看到老樹遭修剪、且根部正在施工，紛紛驚呼「怎麼了！」。記者劉柏均／攝影
萬和宮廟埕老榕樹佇立百餘年，陪伴南屯人成長；但近日民眾看到老樹遭修剪、且根部正在施工，紛紛驚呼「怎麼了！」。記者劉柏均／攝影

國家三級古蹟台中萬和宮的媽祖護佑地方3百多年，廟門前的老榕也佇立1百多年，陪伴南屯人成長；但近日民眾看到老樹遭修剪、根部正在施工，紛紛驚呼「怎麼了！」憂心老樹遭移，少了地方回憶。萬和宮表示「安啦」，只是保養老樹，將根部土座拓寬，維護老樹生長。

百年老榕樹座落萬和宮廟埕右側，據地方耆老口述，該樹是於1908年10月間，台灣正處日治時期，日本皇室閑院宮戴仁親王到台，慶祝縱貫線鐵路全線通車，地方鄉紳為紀念此事，萬和路、媽祖巷口種下此棵老榕樹，至今已有115年歷史，並於2014年登錄為中市府保護老樹。

但近日發現，老榕樹周圍竟拉起封鎖線，茂盛樹木遭修剪，且枝幹由鷹架支撐，南屯人紛紛感到驚訝，擔心這棵陪伴他們成長的老樹，是否將成回憶？萬和宮表示「安啦」，強調只是保養，請民眾不用擔心。

萬和宮說明，日前發現老樹土壤冒出菇類，經專家鑑定，發現老樹根部疑似阻塞，濕氣重才長出菇類，所以近期施工保養，將根部土座拓寬，讓老榕樹能持續健康生長，未有移除等狀況，請民眾放心，預計需施工一個月時間，請用路民眾見諒。

萬和宮廟埕老榕樹佇立百餘年，陪伴南屯人成長；但近日民眾看到老樹遭修剪、且根部正在施工，紛紛驚呼「怎麼了！」。記者劉柏均／攝影
萬和宮廟埕老榕樹佇立百餘年，陪伴南屯人成長；但近日民眾看到老樹遭修剪、且根部正在施工，紛紛驚呼「怎麼了！」。記者劉柏均／攝影

古蹟 媽祖 台中市

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