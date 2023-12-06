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小心後面有隻眼 中市計程車大街小巷Al辨識烏賊車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局與計程車隊合作，車輛裝置攝影機，利用網路傳輸到計算管理後台，辨識是否排煙。圖／環保局提供
台中市環保局與計程車隊合作，車輛裝置攝影機，利用網路傳輸到計算管理後台，辨識是否排煙。圖／環保局提供

台中市汽、機車總數突破301萬輛，如小煙囪滿路跑，市議員賴朝國關切環保局如何管制移動汙染源。環保局長陳宏益說，除在主要道路設定點AI辨識，今年起與大型計程車公司合作，在車輛前方設置高解析度的攝影機，再判讀是否違規，今年獲行政院頒「國家永續發展獎」，正研究結合噪音偵測。

賴朝國說，台中空品真的很差，烏賊車滿街跑，另尤其在74號快速道路周邊飆車橫行，讓居民難以忍受，卻又抓不勝抓，相關單位應設法減少市民噪音與空汙的痛苦指數。

陳宏益指出，台中市汽車數有117萬，機車數184萬，突破301萬輛大關，猶如小煙囪在路上跑，環保局針對移動汙染源，今年推動「機車汙染AI辨識系統」， 與大型計程車業者合作，計程車深入大街小巷，經AI智慧辨識設備自動擷取行駛車輛影像畫面，AI判煙及車牌影像自動辨識。目前已看到成效，另研究結合噪音監測。

陳宏益說，環保局首次與全國大型計程車業者合作，在計程車安裝車載式高汙染車輛AI智慧辨識設備，拍攝行駛中未排氣定檢機車及烏賊車，加強稽查違規車輛，並通知車主限期改善或淘汰高汙染車輛，提升空氣品質。計程車隊上線稽查至今，查獲未排氣定檢機車逾2萬輛。

環保局2020年起在台灣大道、文心路、中清路等重要路段，陸續架設22組車牌影像辨識設備，結合AI智慧判煙技術，管制未排氣定檢機車及烏賊車，去年查獲機車163輛、未定檢機車39萬8437輛，公文通知到檢，否則裁罰，去年分別有26件及1185件。

台中市環保局與計程車隊合作，車輛裝置攝影機，利用網路傳輸到計算管理後台，辨識是否排煙。圖／環保局提供
台中市環保局與計程車隊合作，車輛裝置攝影機，利用網路傳輸到計算管理後台，辨識是否排煙。圖／環保局提供

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