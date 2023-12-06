聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中學校人行道坑窪 3人跌傷

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市西屯學校人行道凹凸不平，議員張廖乃綸（左二）與市府人員會勘。圖／張廖乃綸提供
台中市西屯學校人行道凹凸不平，議員張廖乃綸（左二）與市府人員會勘。圖／張廖乃綸提供

馬路「行人地獄」引發關注，學校周邊的人行道使用者多，不只尖峰時段學生、家長湧入，社區民眾也會使用，更值得注意。台中市議員張廖乃綸說，今年接到3起校園周邊人行道，行人絆倒受傷的事故，有名80歲長輩摔得鼻青臉腫，另名傷者摔倒髖關節骨折得開刀。建設局表示，若人行道有破損，可通報修補，另爭取預算整體規畫改善。

張廖乃綸說，學校周邊人行道常有人使用，80歲長輩在重慶國小周邊散步，路面不平摔得鼻青臉腫，另名市民在文華高中旁，被凹凸不平的地面絆倒，摔到髖關節骨折傷勢嚴重得開刀，還得休息大半年才復原。

張廖乃綸表示，過去中央的前瞻基礎建設，主要針對道路燙平，現在新增校園周邊暨行車安全道路改善計畫，建設局積極向爭取補助，目前提報42件核定18案，卻沒有西屯區學校周邊人行道改善案，今年接連發生3件人行道絆倒受傷事件。

她強調，過去學校人行道破損，各校礙於經費只能簡單修補，她要求市政府，針對全市校園周邊人行道全面盤點，市政府應統一權責單位，由建設局整合教育局通報改善、修繕，以免片面修補，最後人行道坑坑洞洞，反而更容易跌倒。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕上任至今，已完成118校通學步道改善，長度約32公里；建設局與教育局合作，教育局委託建設局代辦校園周邊人行道修復，若經費不足會給予挹注，請有需求的學校提出申請。

人行道 教育局 骨折

延伸閱讀

台中2公園前身刑場與墓地…夜間牌樓陰森 盧秀燕也很有感

東豐快道新進度石岡到東勢2026完工 2K長隧道明年發包

串連香山車站、那魯灣聚落 竹市海山港路人行道將完工

台中西屯學校人行道坎坷 3案跌傷其中1人髖關節骨折

相關新聞

台中首例流感重症死亡 7旬長者未打疫苗

大陸近期爆出多病原疫情，國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現今年流感季首例死亡個案，為70多歲長者，今年尚...

南投民團籌6500萬 自建長照大樓

南投縣紅十字會服務在地逾30年，為擴大長照服務，籌措約6500萬元興建綜合長照機構大樓，昨天動土，最快2年內啟用；這棟由...

賴清德喊中捷延南投 盧秀燕：藍、綠線先核定

台中捷運延伸彰投成為選戰熱議題，民進黨總統參選人賴清德開支票，當選後規畫中捷延伸南投。民眾黨議員江和樹質疑「為何現在不做...

彰化二林轉運站開工 整合13路線

彰化縣二林轉運站昨天動土，彰化縣長王惠美說，縣府斥資4千多萬元興建，預計2024年底完工，整合3條市區客運、9條公路客運...

台中學校人行道坑窪 3人跌傷

馬路「行人地獄」引發關注，學校周邊的人行道使用者多，不只尖峰時段學生、家長湧入，社區民眾也會使用，更值得注意。台中市議員...

台中新網紅市集「星光市集」違建？ 魚市場急申復

台中魚市場9月新設「星光市集」，市議員何文海質疑使用是違建，台中魚市場市府持股49％卻放任、緃容違規。都發局長李正偉說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。