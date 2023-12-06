台中學校人行道坑窪 3人跌傷

馬路「行人地獄」引發關注，學校周邊的人行道使用者多，不只尖峰時段學生、家長湧入，社區民眾也會使用，更值得注意。台中市議員張廖乃綸說，今年接到3起校園周邊人行道，行人絆倒受傷的事故，有名80歲長輩摔得鼻青臉腫，另名傷者摔倒髖關節骨折得開刀。建設局表示，若人行道有破損，可通報修補，另爭取預算整體規畫改善。

張廖乃綸說，學校周邊人行道常有人使用，80歲長輩在重慶國小周邊散步，路面不平摔得鼻青臉腫，另名市民在文華高中旁，被凹凸不平的地面絆倒，摔到髖關節骨折傷勢嚴重得開刀，還得休息大半年才復原。

張廖乃綸表示，過去中央的前瞻基礎建設，主要針對道路燙平，現在新增校園周邊暨行車安全道路改善計畫，建設局積極向爭取補助，目前提報42件核定18案，卻沒有西屯區學校周邊人行道改善案，今年接連發生3件人行道絆倒受傷事件。

她強調，過去學校人行道破損，各校礙於經費只能簡單修補，她要求市政府，針對全市校園周邊人行道全面盤點，市政府應統一權責單位，由建設局整合教育局通報改善、修繕，以免片面修補，最後人行道坑坑洞洞，反而更容易跌倒。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕上任至今，已完成118校通學步道改善，長度約32公里；建設局與教育局合作，教育局委託建設局代辦校園周邊人行道修復，若經費不足會給予挹注，請有需求的學校提出申請。