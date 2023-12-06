南投民團籌6500萬 自建長照大樓

南投縣紅十字會服務在地逾30年，為擴大長照服務，籌措約6500萬元興建綜合長照機構大樓，昨天動土，最快2年內啟用；這棟由民間團體籌款興建的長照大樓，在南投縣首見，不過該會表示，貸款2000萬元當作營建基金，經費仍需各界協助。

南投縣紅十字會指出，創立滿70年，1993年改制為社團法人組織，隔年成立「救難服務隊」，長期投入救災及救難，並發展社福長照服務，志工超過300人，近年因應在地高齡化，擴大長照服務。

該會原本提供到宅服務，包含日常生活及身體照顧等，服務遍及南投市、名間、中寮及草屯等，中央推動長照2.0社區式服務，加上在地高齡化需求，籌設轉型為綜合長照機構。

理事長向恒達說，該會3年前取得綜合長照機構的籌設許可，因土地問題卡關，為了變更會址基地、籌募營建基金等費盡苦心，今年總算有結果，昨天開工動土後，預計2年內啟用。

這棟長照大樓斥資6500萬元，為地上4層樓建物，可擴充日間照顧服務，完工後初期可服務30名失智、失能者，並可拓展居家、喘息、送餐等服務；該會表示，營建基金2000萬元屬貸款，負擔沉重，後續得持續募款。

南投縣長許淑華說，民間團體新建綜合長照大樓，全由民間籌款自建是南投首見，相當難得，經費上仍有不足，需各界挹注資源；縣府將協助軟硬體建置，盼啟用後，可望提高全縣日間照護涵蓋密度。