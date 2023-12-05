影／趙少康：我知道是火坑也要跳下來 為了國家和下一代

國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉，副總統參人趙少康說，他本來生活過得很好，為何要跳下來人和侯友宜搭配，他知道是火坑也要跳下來，為了國家和下一代，自己過得不錯，但下一代怎麼辦，沒想沒事，多想會緊張。

趙少康先為楊瓊瓔拉票，他說楊瓊瓔台中市這選區藍綠勢均力敵，大家替楊瓊瓔緊張，他說楊瓊瓔是好立委，他細數楊瓊瓔為地方爭取的建設和經費，他要大家讓楊瓊瓔連任。

趙少康表示，民進黨做不好，執政黨讓人民要什麼都沒有，口罩、快篩、疫苗、病房和雞蛋，還欠水、欠電和欠人工，他說民進黨已做8年，兩岸戰雲密布，賴清德說自己是主張和平，這是黑白講，否則為何年輕人現在當兵要從4個月延到1年，國防預算3000億變6000億，買這些武器過幾年沒用就報廢，但又不能不買，因為兩岸緊張，這是民進黨造成的。

趙少康說，國家面臨此處境，讓他本來生活過得很好，為何要跳下來人和侯友宜搭配，他知道是火坑也要跳下來，為了國家和下一代，自己過得不錯，但下一代怎麼辦，沒想沒事，多想會緊張。

趙少康說，他的事業也在台灣，當然希望台灣越來越好，但是看到民進黨繼續執政很煩惱，他呼籲明年大選，要投給侯康配和楊瓊瓔，更是投給自己，投給子孫和台灣未來。

楊瓊瓔上台時為自己拉票，也呼籲大家支持侯康配和國民黨，她細數自己立委任內為地方爭取建設，也承諾連任後，要再讓地方做的事。

國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，現場擠進近3000人到場喊加油，國民黨副總統候選人趙少康也到場助講，趙少康和楊瓊瓔也合唱一曲民歌。 國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影 國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影 國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影

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