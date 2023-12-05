快訊

統神台上怒噴「販毒狗」掀熱議 電競協會晚間發文致歉：邀劉偉健先生任頒獎人不妥

新世代調情聖手？英《牛津字典》2023代表字「rizz」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／趙少康：我知道是火坑也要跳下來 為了國家和下一代

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影

國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉，副總統參人趙少康說，他本來生活過得很好，為何要跳下來人和侯友宜搭配，他知道是火坑也要跳下來，為了國家和下一代，自己過得不錯，但下一代怎麼辦，沒想沒事，多想會緊張。

趙少康先為楊瓊瓔拉票，他說楊瓊瓔台中市這選區藍綠勢均力敵，大家替楊瓊瓔緊張，他說楊瓊瓔是好立委，他細數楊瓊瓔為地方爭取的建設和經費，他要大家讓楊瓊瓔連任。

趙少康表示，民進黨做不好，執政黨讓人民要什麼都沒有，口罩、快篩、疫苗、病房和雞蛋，還欠水、欠電和欠人工，他說民進黨已做8年，兩岸戰雲密布，賴清德說自己是主張和平，這是黑白講，否則為何年輕人現在當兵要從4個月延到1年，國防預算3000億變6000億，買這些武器過幾年沒用就報廢，但又不能不買，因為兩岸緊張，這是民進黨造成的。

趙少康說，國家面臨此處境，讓他本來生活過得很好，為何要跳下來人和侯友宜搭配，他知道是火坑也要跳下來，為了國家和下一代，自己過得不錯，但下一代怎麼辦，沒想沒事，多想會緊張。

趙少康說，他的事業也在台灣，當然希望台灣越來越好，但是看到民進黨繼續執政很煩惱，他呼籲明年大選，要投給侯康配和楊瓊瓔，更是投給自己，投給子孫和台灣未來。

楊瓊瓔上台時為自己拉票，也呼籲大家支持侯康配和國民黨，她細數自己立委任內為地方爭取建設，也承諾連任後，要再讓地方做的事。

國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，現場擠進近3000人到場喊加油，國民黨副總統候選人趙少康也到場助講，趙少康和楊瓊瓔也合唱一曲民歌。

國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨總統候選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉辦，國民黨副總統候選人趙少康到場助講。記者游振昇／攝影

2024選舉 2024總統選舉 2024中彰投立委 趙少康 楊瓊瓔 侯友宜

延伸閱讀

侯友宜、楊瓊瓔台中后里聯合競總成立 趙少康將到場獨唱

邱毅、毛嘉慶反告侯康涉犯誣告 質疑賤賣中廣喬黑道違法

蕭美琴指心有仇恨 趙少康：批評執政黨是對台灣的愛「她太不了解我」

被趙少康緊貼全說了！林襄還原當天對話內容

相關新聞

台中人氣甜甜圈店爆老鼠啃麵糰 食安處稽查結果出爐

台中一中商圈1家人氣脆皮甜甜圈店，被爆料鐵架上套袋甜甜圈麵糰遭老鼠鑽入「爽吃buffet」，質疑有食安疑慮。台中市食安處...

台中首例流感重症死亡 7旬長者未打疫苗

大陸近期爆出多病原疫情，國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現今年流感季首例死亡個案，為70多歲長者，今年尚...

賴清德喊中捷延南投 盧秀燕：藍、綠線先核定

台中捷運延伸彰投成為選戰熱議題，民進黨總統參選人賴清德開支票，當選後規畫中捷延伸南投。民眾黨議員江和樹質疑「為何現在不做...

影／趙少康：我知道是火坑也要跳下來 為了國家和下一代

國民黨總統參選人侯友宜和台中立委參選人楊瓊瓔后里聯合競選總部成立暨經典民歌之夜，今晚在后里夜市舉，副總統參人趙少康說，他...

台中新網紅市集「星光市集」違建？ 魚市場急申復

台中魚市場9月新設「星光市集」，市議員何文海質疑使用是違建，台中魚市場市府持股49％卻放任、緃容違規。都發局長李正偉說，...

全南投首見！民間團體籌貸6500萬元自建長照大樓

南投縣紅十字會服務在地逾30年，為擴大長照服務，克服土地問題，籌措約6500萬元興建綜合長照機構大樓，今動土，最快2年內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。