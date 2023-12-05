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台中2公園前身刑場與墓地…夜間牌樓陰森 盧秀燕也很有感
台中市南屯區的豐富公園、豐樂公園，一到夜間，燈光昏暗朦朧，公園大門的「牌樓」竟讓人有陰森的感覺。市議員劉士州說，因豐富公園以前是刑場、豐樂公園以前是墓地，在地人聯想就覺得不太舒服。市長盧秀燕說，兩處公園的年代久遠，她夜間常從兩地經過，也很「有感」，她認為可以和地方人士討論，如何改善。
劉士州說，市府建設局推出美樂地計畫，讓不少公園環境改善變美，但部分有年代的公園，當夜間燈光不夠亮時，反而讓居民怕怕。他說，南屯區的豐富與豐樂公園就是如此，加上原本的刑場、墓地傳說，頓時有陰森感，他呼籲建設局至少要用燈光改善。
市長盧秀燕說，她常夜間經過這兩處公園，造型特別，晚上看起來「很有感」。地方民眾也反映此事，舊時為彰顯政府的政績，通常在路口、公園及景點建造大牌樓，很不適合現在時空環境，她認為可跟地方商量，看要拆掉或改善，都可以討論。
劉士州說，白天路過公園時沒有這種感覺，但晚上因燈光不夠亮，牌樓上面還長雜草，真的頗有陰森感，建議用燈光改善，製造溫馨效果。建設局長陳大田說，兩處公園的確歷史久遠，市府也研議多聽意見，公園設施與時具進。
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