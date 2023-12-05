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台中人氣甜甜圈店爆「老鼠爽吃buffet」 業者喊冤：被惡整

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市食安處今稽查一中商圈人氣脆皮甜甜圈店，業者（右）向食安處稽查人員說明店內SOP流程，並懷疑遭惡整。記者趙容萱／攝影
台中市食安處今稽查一中商圈人氣脆皮甜甜圈店，業者（右）向食安處稽查人員說明店內SOP流程，並懷疑遭惡整。記者趙容萱／攝影

台中一中商圈1家人氣脆皮甜甜圈店，被爆料鐵架上套袋甜甜圈麵糰遭老鼠鑽入「爽吃buffet」，質疑有食安疑慮。台中市食安處今天下午到場稽查，業者喊冤表示，店用的麵糰打烊時會全數套袋放進冷凍庫內，懷疑是被惡搞；今天店休一天大消毒，他會要求員工改善、落實食安。

有民眾日前經過這家甜甜圈店，發現店家打烊後，架上的甜甜圈麵糰只用塑膠包覆，老鼠啃破塑膠袋，並啃起甜甜圈麵糰，民眾拍下影片向記者爆料網投訴，質疑店家食安出問題。

業者受訪時說，店內的SOP是麵糰從冷凍庫內拿出後，套上厚的塑膠冷凍袋，放在架上自然醱酵到一定程度再炸，打烊時，把所有麵糰套袋放進冷凍庫，從來沒有發生過套袋的麵糰在打烊後還遺留在鐵架上，懷疑是冷凍庫沒上鎖，被惡整、惡搞，但總之衛生安全要做好，今天店內休息一天整個環境大消毒，並要求員工一定要落實做好。

台中市食安處稽查人員在今天下午2時24分到場稽查，詢問業者相關細節。業者說明，打烊後，所有的麵糰都會套袋收進冷凍庫，人員才會離開現場。至於日後要如何改善？業者說，冷凍庫會上鎖 ，並加強員工落實食安，他也會在打烊時巡店加強。

台中市食安處祕書蔡文哲說明，今天稽查重點為病媒防治、作業場所環境及人員衛生等項目，也將一併輔導妥適處理病媒防治及食材覆蓋。如有發現衛生缺失，責令業者限期改善，屆期如複查仍不合格，將依違反食安法，處6萬元以上2億元以下，以維護民眾食安。

台中市食安處今稽查一中商圈人氣脆皮甜甜圈店，業者（右二）向食安處稽查人員說明店內SOP流程，並懷疑遭惡整。記者趙容萱／攝影
台中市食安處今稽查一中商圈人氣脆皮甜甜圈店，業者（右二）向食安處稽查人員說明店內SOP流程，並懷疑遭惡整。記者趙容萱／攝影
台中市食安處今稽查一中商圈人氣脆皮甜甜圈店，業者（右）向食安處稽查人員說明店內SOP流程，並懷疑遭惡整。記者趙容萱／攝影
台中市食安處今稽查一中商圈人氣脆皮甜甜圈店，業者（右）向食安處稽查人員說明店內SOP流程，並懷疑遭惡整。記者趙容萱／攝影

食安 台中市 老鼠

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