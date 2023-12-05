彰化二林轉運站開工 將提供13條國道、公路客運路線服務

彰化縣二林轉運站今天舉行動土典禮，彰化縣長王惠美表示，縣府爭取經費斥資4千多萬元興建轉運站，預計在2024年底完工，將整合3條市區客運、9條公路客運以及1條國道路線停靠轉運站，讓民眾南來北往，交通更方便。

二林轉運站今天開工動土典禮由彰化縣長王惠美主持，立委謝衣鳯、交通部公路局臺中區監理所副所長連思源、二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長林保玲、地方議員、民代等與會。

王惠美表示，二林是彰化西南角的生活重心，二林轉運站位於二溪路一段與仁愛路口，縣府為了解決車站老舊與交通壅塞問題，向交通部爭取補助2568萬多元，縣府自籌2081萬多元，工程總建設經費4650萬元，總樓地板面積787平方公尺，規劃5席大客車月台及充電樁，轉運站1樓規劃附屬販賣部，2樓提供商業服務，讓鄉親有個喝咖啡舒適的候車空間。

連思源表示，為繁榮地方經濟、推動交通運輸，彰化縣政府於2021年透過公共運輸計畫，爭取設置溪湖轉運站及二林轉運站，未來結合市區客運、公路客運、國道客運，連結臺北、臺中、南投溪頭風景區等地，讓彰化鄉親交通上更方便，還有搭配行政院通勤月票TPASS推行、方便鄉親多利用公共運輸網。

王惠美表示，二林近年因中科二林園區啟用後發展迅速，除了矽品公司新廠已啟用，半導體大廠合晶科技預計投資150億元籌建新廠，國造電動公車大廠成運汽車也斥資25億元進駐二林園區，可以說是彰化最有潛力的發展區。

為因應民眾通勤需求，王惠美說，縣府針對全縣整體交通建設進行前瞻性規劃，除了台76快速公路經二林中科延伸至台61線芳苑段工程刻正施工，預計2026年底可完工。另外，彰南捷運可行性研究在今年7月已提送交通部審查，希望盡速完成員林、埔心、溪湖、二林的軌道運輸，希望不分中央地方、不分黨派，共同來為地方建設努力，讓南漂北漂的子弟返鄉工作，留住在地人才，彰化就有好發展。