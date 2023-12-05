東豐快道新進度石岡到東勢2025完工 2K長隧道明年發包
台中市東豐快速道路興建推動過程在選舉期間再度引發熱議，國民黨市議員吳振嘉指出，他每10天就去工地看一次，現在地下工程已打了18支基樁，十分艱辛，如果第三標石岡交流道到第五標東勢東關路一定要通，否則他下屆就不參選了。建設局長陳大田說，市府一定全力以赴。
民進黨議員謝志忠昨質詢指出，東豐快速道路進度、預算到位了嗎？建設局長陳大田說，行政院前院長蘇貞昌同意補助七成經費，交通部已核定，還待行政院發文確認。由市府負責徵收用地，大部分已完成，目前逐段動工不成問題。
議員張瀞分強調，東豐快速道路過去因前市長林佳龍任內停工，導致工程延宕7年、建設經費暴增，當時立法委員江啟臣率國民黨議員和地方民眾站在一起抗爭，要求市府趕快復工，卻沒看到民進黨的民意代表站出來為民眾發聲。好不容易在盧秀燕市長上任後才復工，這是山城救命的道路，相信市府會全力以赴。
張瀞分說，市府在施工過程中，也考量在地農民採收的時程，但相信不會耽誤完工期程。吳振嘉也要求建設局承諾第三標到第五標如期完工，否則他下屆就選不了。
建設局長陳大田說，這項工程真的非常龐大，必須事先進行危險場所評估、河川工地申請，此外也配合農民採收農作物，市府有訂定目標期程全力以赴，第三標施工中，預計2025年石岡交流道到東勢尾端可先通車；另第二標是長隧道，由1.9公里隧道設計由專家把關， 本月將公開閱覽，明年上網發包，順利的話2029年立體銜接國四豐原端。
陳大田說，立委江啟臣積極向中央溝通，東豐快立體交流道豐原端與國道交會已露曙光，市府負責取得用地，經費則由中央補助。
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