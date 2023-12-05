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台中西屯學校人行道坎坷 3案跌傷其中1人髖關節骨折

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯學校人行道凹凸不平，議員張廖乃綸（左二）與市府人員會勘。圖／張廖乃綸提供
台中市西屯學校人行道凹凸不平，議員張廖乃綸（左二）與市府人員會勘。圖／張廖乃綸提供

學校周邊的人行道在上學及放學時段會有大量學生及家長出入，也是居民休閒運動場所，台中市議員張廖乃綸說，今年就接獲3起在學校周邊人行道跌倒受傷的案例，一名80歲長輩在重慶國小散步，跌的鼻青臉腫，一人在文華高中旁散步，結果被凹凸不平的地面絆倒，髖關節骨折嚴重受傷，必須手術治療。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕上任至今，已完成118所學校通學步道改善，長度總計約32公里。建設局已和教育局取得默契，由教育局委託建設局代辦校園周邊人行道修復，如經費真的不足，建設局也會給予挹注，請有需求的學校提出申請。

張廖乃綸表示，過去中央的前瞻基礎建設計畫主要針對道路燙平，現在新增校園周邊暨行車安全道路改善計畫的補助，建設局也積極向中央爭取補助，提報42件中目前有18案核定，但裡面沒有看到西屯區的學校周邊人行道改善案件，今年卻發生3件遺憾事件。

張廖乃綸要求市政府，針對全台中市的校園周邊人行道全面盤點，市政府也應該統一權責單位，讓建設局整合教育局通報來改善修繕，不要像過去一樣礙於學校經費有限，只能簡單修修補補。

人行道 教育局 台中市

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