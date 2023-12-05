快訊

亞錦賽／為何不讓中華隊都在大巨蛋比賽？棒協說明原因

獨／「挺郭三大山頭」發出穿雲箭 花蓮、屏東、雲林萬人動員全台挺侯

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國介入選情 招待村里長？彰化竹塘鄉長喊冤：已交流多年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
傳出中國重慶市台辦分梯招待多縣市村里長到當地旅遊，企圖影響下月台灣的總統選情。圖／民眾提供
傳出中國重慶市台辦分梯招待多縣市村里長到當地旅遊，企圖影響下月台灣的總統選情。圖／民眾提供

總統大選在即，傳出中國大陸招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，被點名的彰化縣竹塘鄉長蔡碩任喊冤說「覺得很冤枉，為何選舉到就會這樣？」，去的費用都是自費，完全沒有什麼對岸幫忙出旅費的事，到中國也不是第一次，都是正常交流，希望多行銷竹塘在地農產品。

傳出重慶市台辦分梯招待多縣市村里長到當地旅遊，企圖影響下月台灣的總統選情，包括彰化縣竹塘鄉長及縣內300多名村里長和民眾等都被招待。

今天竹塘鄉長蔡碩任出面喊冤說，他是無黨籍，這次去交流竟被誤解為親共，10年前他就去過中國交流，這樣的交流活動從以前參與就藍綠不分黨派，很多人都參加過，已經去很多年了，但這次選舉到了，彰化縣選情有指標性，被視為「搖擺縣」，所以他們11月到中國旅遊，竟被擴大檢視，他覺得很冤枉。

蔡碩任說，此次去村長和民眾約20多人，沒用到公費，他們到對岸交流，看社區公共建設及改造，也能行銷彰化的農產品，旅費都是旅行社導遊報價，費用約1萬6千元。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，有接獲情資村里長前往大陸旅遊，至於是否有涉及不法正在加以釐清和調查。

傳出中國招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，被點名的彰化縣竹塘鄉長蔡碩任今天出面喊冤。記者林宛諭／攝影
傳出中國招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，被點名的彰化縣竹塘鄉長蔡碩任今天出面喊冤。記者林宛諭／攝影

鄉長 2024選舉

延伸閱讀

村里長跨海接受招待 民進黨團：台灣是有法律的國家

韓國瑜到彰化輔選楊曜聰「執政黨天天監督在野黨很奇怪」

媳婦像免費勞工從早做到晚、丈夫還搞小三 彰化法官判准離婚

「萬老師」郭昱晴彰化輔選 曝接下綠營不分區原因：是韓國瑜讓我願意站出來

相關新聞

台中首例流感重症死亡 7旬長者未打疫苗

大陸近期爆出多病原疫情，國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現今年流感季首例死亡個案，為70多歲長者，今年尚...

賴清德喊中捷延南投 盧秀燕：藍、綠線先核定

台中捷運延伸彰投成為選戰熱議題，民進黨總統參選人賴清德開支票，當選後規畫中捷延伸南投。民眾黨議員江和樹質疑「為何現在不做...

中國介入選情 招待村里長？彰化竹塘鄉長喊冤：已交流多年

總統大選在即，傳出中國大陸招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，被點名的彰化縣竹塘鄉長蔡碩任喊冤說「覺得很冤枉...

天冷仍有疫情！台中登革熱快篩陽+2 這4區注意了

天氣冷，台中仍有本土登革熱疫情。台中市衛生局證實，台中新增2例NS1登革熱陽性個案，分別為住西屯的50多歲女子曾到台南探...

逾期未排氣定檢屢次通知仍不理 台中註銷31件機車牌照

機車族未依規定實施排氣定檢小心挨罰，最重將註銷車籍資料。台中市環保局統計到今年10月底，仍有逾19萬6952輛未定檢，其...

莫那魯道最後藏身地 馬海濮岩窟崩塌

賽德克族頭目莫那魯道率族人壯烈抗日，其骸骨現安葬於南投仁愛霧社紀念公園，當年他最後藏身地「馬海濮岩窟」，近年吸引登山客朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。