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中國介入選情 招待村里長？彰化竹塘鄉長喊冤：已交流多年
總統大選在即，傳出中國大陸招待多縣市村里長赴中旅遊，企圖影響總統大選選情，被點名的彰化縣竹塘鄉長蔡碩任喊冤說「覺得很冤枉，為何選舉到就會這樣？」，去的費用都是自費，完全沒有什麼對岸幫忙出旅費的事，到中國也不是第一次，都是正常交流，希望多行銷竹塘在地農產品。
傳出重慶市台辦分梯招待多縣市村里長到當地旅遊，企圖影響下月台灣的總統選情，包括彰化縣竹塘鄉長及縣內300多名村里長和民眾等都被招待。
今天竹塘鄉長蔡碩任出面喊冤說，他是無黨籍，這次去交流竟被誤解為親共，10年前他就去過中國交流，這樣的交流活動從以前參與就藍綠不分黨派，很多人都參加過，已經去很多年了，但這次選舉到了，彰化縣選情有指標性，被視為「搖擺縣」，所以他們11月到中國旅遊，竟被擴大檢視，他覺得很冤枉。
蔡碩任說，此次去村長和民眾約20多人，沒用到公費，他們到對岸交流，看社區公共建設及改造，也能行銷彰化的農產品，旅費都是旅行社導遊報價，費用約1萬6千元。
彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，有接獲情資村里長前往大陸旅遊，至於是否有涉及不法正在加以釐清和調查。
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