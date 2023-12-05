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彰基附近人行道增設機慢車停放區 商家：加減而已

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基附近機車停車位需求高，公所在部分人行道劃設機慢車停放區。記者林敬家／攝影
彰基附近機車停車位需求高，公所在部分人行道劃設機慢車停放區。記者林敬家／攝影

彰化市區機車停車位難求，縣府今年陸續開放騎樓停機車，但彰化基督教醫院周邊違停嚴重，卻未開放，縣府、公所與地方近日會勘，評估彰基旭光路附近的人行道畸零地有足夠空間劃設機車停車區，公所近日完成設置，光南里長蔡耀叁說，此處停車亂象稍有改善，民眾荷包免於失血。

蔡耀叁說，當初縣府擴大重點騎樓放機車，但地方考量停車的許多是患者或看護，一停都停很久，住家、店家出入不便，才會反對騎樓停放機車，但這段時間違規停車還是很多，警察開單、再怎麼宣導還是有人違停。

蔡耀叁表示，旭光路靠近彰基急診對面的的人行道因部分有花圃設計，但環境髒亂，有的多出來的畸零地成了違停陷阱，經協調公所協助劃設機車位，可提供多達至少60多台機車臨停，方便彰基病患及商家客戶做生意，停車區變整潔，人車分道創造雙贏。

彰化市公所指出，由於該處人行道空間較足夠，依照彰化縣人行道機慢車停放及停車格劃設要點畫出機慢車停車空間，並留有1.5公尺的人行空間，一方面解決機車停車問題，也不影響行人通行；但附近像這樣的人行道空間有限，目前還沒有其他處可擴大作為機慢車停車區。

商家指出，彰基附近機車停車需求很高，雖畫設人行道停車區，但很快就被停滿，旁邊還是很多違規停車，只能說「加減」有幫助，醫院及公所應該要再想辦法再增加停車空間。

彰基附近機車停車位需求高，公所在部分人行道劃設機慢車停放區，很快就被停滿。記者林敬家／攝影
彰基附近機車停車位需求高，公所在部分人行道劃設機慢車停放區，很快就被停滿。記者林敬家／攝影

人行道 違停

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