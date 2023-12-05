天冷仍有疫情！台中登革熱快篩陽+2 這4區注意了

天氣冷，台中仍有本土登革熱疫情。台中市衛生局證實，台中新增2例NS1登革熱陽性個案，分別為住西屯的50多歲女子曾到台南探親，以及在台中工作的40多歲男子其台南的家人確診登革熱，市府通知個案居住、工作所在地的西屯區、烏日區、北區及西區公所，召開登革熱區級中心會議防治。

衛生局疫調發現，50多歲女子11月16至17日間至台南市參與家族活動；40多歲男子戶籍在台南市，平日在台中市工作，假日返回台南家中，台南家人近日確診登革熱，2人分別於11月23日及26日出現發燒、倦怠、肌肉痠痛等登革熱疑似症狀，經就醫後未改善，12月1日因症狀持續，且出現紅疹，至醫院採檢NS1快篩陽性，通報疑似登革熱，檢體已送中央檢驗中，接觸者共12人，目前無不適症狀，將持續追蹤健康狀況。

衛生局長曾梓展說，據疾管署統計資料至昨，台中市共有35例境外移入、55例本土登革熱確定個案，境外移入來源皆為東南亞國家，已有50例本土登革熱個案監測期滿，其餘個案將陸續疫情監測至12月18日，請市民落實防蚊並提高警覺，如於疫情熱區返家後14天內，出現疑似症狀，請儘速就醫並請主動告知醫護人員旅遊史。