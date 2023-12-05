台中首例流感重症死亡 7旬長者未打疫苗

大陸近期爆出多病原疫情，國內流感疫情流行，台中市衛生局證實，台中市上周出現今年流感季首例死亡個案，為70多歲長者，今年尚未接種流感疫苗，11月初感染流感併發肺炎收治加護病房搶救仍不治。

依疾管署公告台中上周11月26日至12月2日類流感急門診就診人次分別為692、5567，仍處流行期，累計台中今年流感季以來，已有10例流感重症，含1例死亡個案。

台中市衛生局說明，上周新增1例流感重症個案及1例死亡個案，這2例今年尚未接種流感疫苗。死亡個案為70多歲男性，有高血壓病史，11月初因咳嗽、流鼻水等上呼吸道症狀就醫，後因症狀加劇至醫院就醫並收治於加護病房，雖經醫療團隊持續照護，仍不幸因呼吸衰竭死亡。新增1名重症個案為40多歲男性，有慢性病史。

台中市衛生局前年底設置文心森林公園接種站，由施勝桓診所承接，全年無休，服務長達430天、4.8萬人次；上個月18日重啟，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至明年2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。施勝桓說，近期流感等多病毒流行，提醒民眾打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。