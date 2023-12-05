逾期未排氣定檢屢次通知仍不理 台中註銷31件機車牌照

機車族未依規定實施排氣定檢小心挨罰，最重將註銷車籍資料。台中市環保局統計到今年10月底，仍有逾19萬6952輛未定檢，其中31輛超過檢驗日起6個月，屢次通知改善仍未進行排氣定檢，遭註銷牌照，限制車輛行駛上路。

台中市環保局長陳宏益說，台中每年應定檢機車達123萬餘輛，數量高居全國第三，若車輛未完成排氣定檢，將無法確保車輛排放廢氣現況是否符合汙染排放標準，間接影響空氣品質好壞。

環保局表示，為加強管制台中市機動車輛使用情況，針對未完成年度排氣定檢者寄發通知，若機車逾期未定檢，將開罰500元；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處3000元，最重將註銷車籍資料。

環保局統計，至今年10月底未排氣定檢機車還有19萬6952輛，由於部分車主經通知後仍未實施機車排氣定檢，且逾檢驗日起6個月，經環保局持續列管追蹤，屢次通知給予限期改善期限，仍未進行排氣定檢，日前已依據「空氣汙染防制法」相關規定，移交首批31輛逾期未定檢機車名單，由公路監理機關註銷牌照。

環保局指出，明年1月開始也將停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知簡訊E化電子服務，民眾可掃描QRcode登記手機號碼及車牌，即可享有機車定檢E化簡訊通知服務。