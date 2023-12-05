台中前10月交通裁罰27億 車停騎樓一週收3罰單

台中交通裁罰金額逐年增加，台中市議員曾朝榮指出，今年統計到10月，交通裁罰金額就破新台幣27億，民眾將車停騎樓一週收3張罰單，市長盧秀燕說，過度鼓勵檢舉負效應。

台中市議會今天召開定期會市政總質詢，民進黨籍台中市議員曾朝榮指出，近來接獲民眾反映，遭檢舉交通違規多，開車上路憂心被拍照檢舉又得收罰單，有民眾反應，過去10多年都將車子停放在住家騎樓，近來卻屢遭檢舉，一週就收3張罰單。

他指出，台中市交通裁罰金額2019年一年裁罰金額為4.89億，2020年暴增到21億2900萬元，去年已破25億5700萬元，今年統計至10月，交通裁罰金飆高到27億元。

曾朝榮表示，停車空間未能改善前，市府應研究在不影響行人安全通行的晚間10時到隔日早上8時時段開放彈性，或是接獲檢舉違規不要直接開罰，以勸導優先等措施彈性因應，誤把民眾當成提款機。

盧秀燕則說，中央鼓勵檢舉，各縣市交通裁罰單都變多，台中還不是最多的，檢舉達人造成民眾及公務員困擾，公務員若遇檢舉不開單又會被檢舉瀆職。

她表示，11月交通部來文，考慮執行時經檢舉的違法可先勸導再開罰單，目前交通部跟22縣市及中央機關會討論取得一致執行標準，台中會在中央執行法律取得全國一致性作法後配合實施。