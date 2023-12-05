莫那魯道最後藏身地 馬海濮岩窟崩塌

賽德克族頭目莫那魯道率族人壯烈抗日，其骸骨現安葬於南投仁愛霧社紀念公園，當年他最後藏身地「馬海濮岩窟」，近年吸引登山客朝聖探訪；山友指出，該岩窟疑因風災受創，現已崩塌，同好感嘆，與莫那魯道一起深藏溪谷。林業保育署南投分署表示，將派員了解。

仁愛鄉公所指出，莫那魯道遺骸在「馬海濮岩窟」發現，遭日軍曝曬屍骨，又被運往台灣帝國大學當研究標本，流離至1973年，才被送回仁愛原鄉故土；霧社事件距今93周年，莫那魯道與其他烈士骸骨，安葬於霧社紀念公園，各界10月27日剛辦理追思緬懷，近期傳出莫那魯道最後的藏身地，疑因風災受創已崩塌。

據了解，仁愛廬山附近有六大山頭，稱為「廬山六寶」，其中海拔2617公尺的麻平暮山，因山形對稱，峰頭呈現完美的等腰三角形，酷似富士山，被日人稱為「馬海濮富士山」，馬海濮岩窟位於該座山中。

登山界表示，麻平暮山的登山難度是廬山六寶最難的，更因是霧社事件的歷史現場，因電影「賽德克・巴萊」出名，近年吸引登山朝聖探訪。

近期有山友指出，馬海濮岩窟自上方約50至100公尺處，已坍塌至溪底，最高崩塌點在樹林裡，往下崩塌，並朝兩側橫向擴散，約離溪底100公尺高度；橫向從原岩窟旁匯流口起向下游約100至200公尺間，推測是今夏颱風重創廬山時受災。

消息傳出後，登山同好留言惋惜，不少人感嘆「（該岩窟）跟莫那魯道一起深藏溪谷」。林務保育署南投分署表示，馬海濮富士山位在濁水溪區第24至26林班交界，為該分署埔里工作站轄區，後續將評估派員了解。