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學校午餐禁非國產肉敗訴 中市府：政策目標不變

中央社／ 台中4日電

行政院函告「台中市學校午餐自治條例」禁用非國產肉品的規定無效，台中市政府不服興訟敗訴；中市府今天表示，已於學校午餐契約明定一律使用國產肉品，政策目標不變。

全案緣於，衛生福利部以民國109年9月間修正發布動物用藥殘留標準，增訂豬萊克多巴胺（瘦肉精，簡稱萊劑）的殘留容許量，並自110年1月1日起施行。台中巿政府110年10月間修正台中市學校午餐自治條例第4條，經教育部於110年11月間函轉，請行政院備查。

行政院認為第4條中，有關學校提供午餐，不得使用肉品原料來源非國產之各式肉類加工品，以及不得檢出乙型受體素等規定部分，牴觸食品安全衛生管理法、動物用藥殘留標準等，應屬無效，函告台中巿政府，要求盡速修正；第4條其餘規定部分，則已備查。

台中巿政府不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，合議庭認定當事人不適格，應由台中巿議會提告救濟，日前判台中巿府敗訴，可上訴。

台中市政府今天透過文字稿表示，對於「台中市學校午餐自治條例」的行政訴訟，市府會再請益法律專家研議是否上訴。

市府強調，無論「台中市學校午餐自治條例」的訴訟結果為何，為維護學生食的安全，已於台中市學校午餐契約明定一律使用國產肉品，政策目標不變，請校園親師生放心。

台中市 行政院

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