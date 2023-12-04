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曝陳建仁相對友善 盧秀燕：盼通過捷運藍線送新年禮物

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕透露，行政院正副院長對台中相對友善，希望通過捷運藍線，給台中一份新年禮物。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕透露，行政院正副院長對台中相對友善，希望通過捷運藍線，給台中一份新年禮物。記者陳秋雲/攝影

民進黨總統參選人賴清德說，如果他當選，台中捷運可延伸到南投。這項政見卻引發藍白不滿，民眾黨主委回嗆為什麼選前不能核定。南投縣長許淑華嗆賴把人民需求「當政治籌碼」，盧秀燕，則希望中央核定藍線，給台中新年禮物。

中捷藍線議題備受各界關注，台中市議會今進行市政總質詢，市議員陳文政說，「高雄是民進黨親生的」，黃線82天就通過。陳成添盼中央聽到地方的心聲，推動捷運藍線早日核定。

市長盧秀燕表示，台中是全國第二大都市，得到的建設或分配預算應該要合理。這段時間市府、議會或民間都大聲疾呼，她對行政院還是抱著一絲希望，竭力爭取中捷藍線今年底核定，「給台中一份新年禮物」。

盧秀燕指出，她擔任台中市長至今5年，努力參加行政院會或透過各種場合向中央官員拜託；她認為，行政院長陳建仁與副院長鄭文燦對台中市政府「相對友善」，所以她還抱著一絲希望，希望在年底、或大選前，讓捷運藍線、綠線延伸等都能夠核定；一旦核定，不僅顯示對台中市的善意，也是給台中一份新年禮物。

「只要結果是美好的，就是好的！」盧秀燕強調，只要最後的結果有核定，讓台中有第二、第三條捷運，她依然感謝；現在就看年底能否收到一份新年禮物，還是「拜託、再拜託」。

台中捷運

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