台中市警局架「檢舉毒品」平台上線 檢舉獎金最高千萬

台中市有民代提到毒品侵入社區大樓狀況，市警局在官網增設「檢舉毒品案件平台」，1日上線，台中市刑大提醒，民眾若發現社區住戶涉及毒品不法，可透過該平台提出檢舉，若需緊急處理狀況，則建議直接撥打110報案。

台中市刑大表示，為有效遏阻毒品危害，以全民參與共同打擊毒品犯罪為核心，已在台中市警局官網增設「檢舉毒品案件平台」，本月1日上線，鼓勵民眾勇於檢舉，隨時主動向警察機關提供可疑線索，共同維護社會治安與打擊犯罪。

台中市刑大指出，該檢舉毒品平台頁面，設置在台中市警察局全球資訊網首頁，提供民眾反映與毒品犯罪相關的人、事、時、地、物等事項，為避免民眾擔心個資外洩遭鄰居報復，也有提供匿名功能。

台中市刑大毒品查緝中心專員曾子健說，若是需要緊急處理之案件，還是建議民眾以110電話報案，最能爭取時效。此外，目前檢舉管道多元，除了新設的檢舉毒品平台外，還有110報案、1999台中市民一碼通、各首長意見信箱等，若經民眾報案，提供犯罪線索因而破案者，將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金，毒品案件的獎金最高可達1000萬元，同時也會提起表揚和頒獎。