竹林固碳量高 南投縣府尋求企業資源支持竹農契作

南投竹林面積逾8000公頃，經營良好的竹林固碳量是造林木3倍至6倍，有助減少溫室氣體排放，縣府今年與企業合作試辦「契作竹林」方案，給予資金吸引農民經營竹林。

南投縣政府農業處今天發布新聞稿表示，植樹造林觀念深植人心，「竹林」固碳效益長期被忽視，經營良好的竹林固碳量是造林木3倍至6倍，固碳不只有助減少溫室氣體排放，在碳權交易趨勢下，未來經營竹林更有機會成為農民實質收益，達到復興地方產業等目標。

農業處指出，南投縣竹林面積超過8000公頃，對於發展竹林相關產業有良好基礎，但產業需人力投入，縣內人口結構老化嚴重，加上經營成本提高，許多竹林處於無人經營、廢棄狀態，縣府積極尋求企業資源，盼以公私合作模式支持竹林經營，讓南投竹林恢復榮景。

農業處表示，縣府為支持縣內竹林經營，積極尋求企業共同投入，近期透過台灣永續價值公司媒合，由台新證券、中強光電、台亞半導體、佳世達、英業達、華城電機公司共同試辦「契作竹林」方案，直接支持竹農經營竹林，由企業給予資金提升竹農經營竹林意願，今年試辦，1公頃補助1年新台幣2萬元。