快訊

知名投資客劉媽媽「東區店王」又空了 不降反漲開60萬元求租

賴清德屢喊中捷到南投！許淑華不忍了 怒揭中捷延伸真相

整理回收物赫見14張百元美鈔 他急奔銀行換錢一原因慘遭法辦

南投無重度級急救責任醫院 陳建仁要求這醫院2年內達成

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
行政院院長陳建仁今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影

為加速醫療平權，縮小城鄉醫療差距，行政院院長陳建仁今視察衛福部南投醫院，要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院，中央將協助資源強化軟硬體設施及專業醫護人力；而該院癌症治療中心也將於明年落成，持續朝向準醫學中心邁進。

行政院長陳建仁、行政院發言人林子倫、衛福部政務次長王必勝、衛福部醫福會執行長林慶豐等今由立委蔡培慧、行政院中部中心副執行長陳錦倫、南投衛生局長陳南松等人陪同到南投醫院視察，瞭解南投地區醫療資源及急重症醫療規畫。

行政院長陳建仁指出，立委蔡培慧先前在立法院總質詢提及南投醫療資源不足，醫護人數不夠、醫院數也不足，急重症醫療更是缺乏，是台灣本島唯一沒有重度級急救責任醫院的縣市，中央應加緊挹注資源讓醫療平權，改善城鄉健康不平等。

而南投醫院本是地區醫院，自2020年通過區域教學醫院後，成為南投縣急重症主要責任醫院，且經中央協助透過醫中計畫、醫療合作契約、區域內之急救責任醫院區域聯防急轉診網絡計畫等，在地緊急醫療處理能力雖強化，但仍顯不足。

為盡快縮小城鄉醫療差距，陳建仁今要求南投醫院加速達成重度級急救責任醫院，他表示，要成為重度級急救責任醫院通常需要3至5年，但南投有迫切需求，醫福會已就南投醫院現況規畫發展期程，預計在2年內成為重度級急救責任醫院。

衛福部醫福會執行長林慶豐說，南投醫院在急診、急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房照護等指標均為中度級，將補足各科醫師需求，設置重度級所需醫療儀器設備，在2025年前全面達成重度級評定。

南投醫院也表示，該院癌症治療中心最快明年初就能落成啟用，提供南投地區藥物化學、放射腫瘤及門診等醫療服務，同年也將新建健康促進大樓，完工後將能新增150張病床，也將戮力達成重度級急救責任醫院，朝向準醫學中心邁進。

行政院院長陳建仁（最後排中）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁（最後排中）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁（後排中）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁（後排中）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁（左1）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁（左1）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁（前排右2）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影
行政院院長陳建仁（前排右2）今天視察衛福部南投醫院，並要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院。記者賴香珊／攝影

南投 行政院 衛福部

延伸閱讀

2040年推動車輛全面電動化 陳建仁：盼打造電動車兆元產值

蕭美琴遭指國籍有爭議 陳建仁：有心人士不必如此大做文章

影／蕭美琴國籍爭議 陳建仁：有心人士不必大做文章

黃敏惠當面爭取輕軌及鐵路高架工程款 陳建仁：中央地方密切合作

相關新聞

大雪將至迎孤鸞龍年 4生肖宜大破大立求轉運

12月7日迎來節氣「大雪」，是「黑兔年」倒數第4個節氣，後續迎來甲辰龍年，但民俗專家廖大乙說，明年是「無春年」就是孤鸞年...

賴清德開支票「若當選中捷延至南投」 江和樹：為何選前不做？

民進黨總統參選人賴清德開選舉支票，如當選，規劃台中捷運延伸到南投。台中市議員江和樹今質詢反問賴清德「為什麼現在不做？」，...

南投無重度級急救責任醫院 陳建仁要求這醫院2年內達成

為加速醫療平權，縮小城鄉醫療差距，行政院院長陳建仁今視察衛福部南投醫院，要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院，中央將協...

限制46年 國1員林交流道特定區附近畫設產發區過關

國1彰化縣員林交流道特定區不在員林市，所在地的埔心鄉被限制發展46年，經多年多次爭取通盤檢討，彰化縣都市計畫委員會通過變...

電動車產業論壇今登場 陳建仁：打造台灣車輛兆元產業

大肚山電動車產業高峰論壇今天下午2時在台中登場，行政院長陳建仁致詞時說，政府推動車輛全面電動化，現階段我國電動車在政策扶...

興大與中榮研發奈米電子元件 兩分鐘檢測阿茲海默氏症

國立中興大學與台中榮總共組研究團隊，歷時3年，開發出一款具奈米刷感測結構的電子元件，2分鐘內可檢測阿茲海默氏症，從血液檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。