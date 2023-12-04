南投無重度級急救責任醫院 陳建仁要求這醫院2年內達成

為加速醫療平權，縮小城鄉醫療差距，行政院院長陳建仁今視察衛福部南投醫院，要求該院在2年內達到重度級急救責任醫院，中央將協助資源強化軟硬體設施及專業醫護人力；而該院癌症治療中心也將於明年落成，持續朝向準醫學中心邁進。

行政院長陳建仁、行政院發言人林子倫、衛福部政務次長王必勝、衛福部醫福會執行長林慶豐等今由立委蔡培慧、行政院中部中心副執行長陳錦倫、南投衛生局長陳南松等人陪同到南投醫院視察，瞭解南投地區醫療資源及急重症醫療規畫。

行政院長陳建仁指出，立委蔡培慧先前在立法院總質詢提及南投醫療資源不足，醫護人數不夠、醫院數也不足，急重症醫療更是缺乏，是台灣本島唯一沒有重度級急救責任醫院的縣市，中央應加緊挹注資源讓醫療平權，改善城鄉健康不平等。

而南投醫院本是地區醫院，自2020年通過區域教學醫院後，成為南投縣急重症主要責任醫院，且經中央協助透過醫中計畫、醫療合作契約、區域內之急救責任醫院區域聯防急轉診網絡計畫等，在地緊急醫療處理能力雖強化，但仍顯不足。

為盡快縮小城鄉醫療差距，陳建仁今要求南投醫院加速達成重度級急救責任醫院，他表示，要成為重度級急救責任醫院通常需要3至5年，但南投有迫切需求，醫福會已就南投醫院現況規畫發展期程，預計在2年內成為重度級急救責任醫院。

衛福部醫福會執行長林慶豐說，南投醫院在急診、急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷、高危險妊娠及新生兒醫療、加護病房照護等指標均為中度級，將補足各科醫師需求，設置重度級所需醫療儀器設備，在2025年前全面達成重度級評定。