限制46年 國1員林交流道特定區附近畫設產發區過關

國1彰化縣員林交流道特定區不在員林市，所在地的埔心鄉被限制發展46年，經多年多次爭取通盤檢討，彰化縣都市計畫委員會通過變更員林交流道附近特定區，增加8處產業發展儲備用地，如臨接土地能成功整合，也可納入申請變更使用。

縣政府建設處今天表示，變更員林交流道附近特定區，經第四次通盤檢討計畫已定案並在今年8月31日公告實施。埔心鄉長張佩瑩說，員林交流道特定區不在員林市，特定區限制的卻是埔心鄉發展，第四次通盤檢討畫設產發儲備用地，希望能有公司企業進駐，帶進產業和就業人口繁榮埔心鄉。

建設處指出，變更高速公路員林交流道附近特定區的第四次通盤檢討計畫，畫設8處產業發展儲備用地，面積合計約71.2公頃，容許製造、服務、醫療、保健、農業農產加工等低汙染事業為優先進駐，土地產權若單純，地主可申請變更土地使用，如果土地所有權較多，先整合可變更地目，再擬訂計畫申請變更使用。

8處產發儲備用地主要沿著員鹿路一段到五段的南北兩側，A區以北至石鵝路，以東至員鹿路一段512巷、B區南至員鹿路後溪港、C區至成功路78巷，以東以榕樹路為界、D區以南至湳底路、E區東至員鹿路4，西至住宅區街廓、F區西至仁愛路，東至成功路、G區南至員鹿路四段，以西至公用地，H區西至興霖路，東至武興路。

員林交流道附近特定區第四次通盤檢討計畫定案前，埔心鄉傳出鄉長張佩瑩等人要炒地皮才推動通盤檢討，張佩瑩大喊冤枉。她說，產發儲備用地的土地很多，各自整合，鄉公所和她不可能介入運作，通盤檢討讓農牧用地有活用機會，有益埔心鄉整體發展，外界不必捕風追影。