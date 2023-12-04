電動車產業論壇今登場 陳建仁：打造台灣車輛兆元產業

大肚山電動車產業高峰論壇今天下午2時在台中登場，行政院長陳建仁致詞時說，政府推動車輛全面電動化，現階段我國電動車在政策扶植及產學研共同努力下現成果，今年車界產值預估超過4000億元，2025年更有可能成長逾6000億元，期盼大家努力讓台灣車輛產業進入兆元產業。

陳建仁說，政府推動車輛全面電動化，打造淨零碳排的友善運輸環境，經濟部補助整車在地生產，以及零組件打入國際供應鏈、帶動電動車內需市場等，交通部也推出近650億元的「2030年客運車輛電動化推動計畫」，即明年起協助客運業者把燃油公車汰換為電動公車，朝向2030年4G公車電動化為目標邁進。

陳建仁指出，目前我國電動大客車及小客車整車已有開發和量產能力，零組件也具有國際競爭力，且供貨給全球車廠，中部企業也積極響應政府在台投資方案，地方政府也積極協助投資落地執行，促進在地經濟的活絡，以及就業機會，同時中部車輛研究測試中心也具備整車輛驗證量能，可就近協助企業對於國際車廠及以各國法規測試所需，布局全球商機。