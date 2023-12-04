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南投醫療資源不足藍綠列政見 爭取重度級急救責任醫院

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
衛福部立南投醫院是南投縣規模最大的公立醫院，期望兩年後能達到重度級急救責任醫院的6項評量指標。記者黑中亮／攝影
衛福部立南投醫院是南投縣規模最大的公立醫院，期望兩年後能達到重度級急救責任醫院的6項評量指標。記者黑中亮／攝影

南投縣是本島唯一沒有重度級急救責任醫院地區，加上縣民一直期待未來能夠有大型醫學中心的進駐，或設立準醫學中心，在南投縣立法委員藍綠參選人同列為重要競選政見之下，行政院長陳建仁今天專程南下視察，但南投衛生局長陳南松表示，受限目前醫療法限制的剩餘病床數不夠，想要短期內完成縣民的願望，外在因素的難度很高。

陳南松說，目前南投縣最缺的是，先將衛福部立南投醫院升格為南投縣重度級急救責任醫院，如此才能獲得中央更多的醫療資源，畢竟四年一約的醫中計畫年底即將到期，南投縣目前全縣只分配到28位專科醫師，而未來南投醫院要達到6項評量指標全部升格，他已提出需補足20名專科醫師駐診的計畫，請求中央協助以最快的方式提升南投醫療資源。

陳南松指出，重度級急救責任醫院6項評量指標，分別是急診、急性腦中風、急性冠心症、緊急外傷、高危險妊娠及新生兒醫療以及加護病房，目前埔基在急性腦中風達到重度級，草屯佑民醫院也達到急性腦中風及冠心病的重量級，而部立南投醫院目前全部都是中度級，由於6項指標醫師都環環相扣，而難度最高的婦兒科，更是投資成本最大的一項，希望兩年後能夠全部達到重量級。

南投醫院院長洪弘昌表示，目前依醫中計畫南投醫院分配只有到6位專科醫師駐診，預估若能在2025年能達成重度級急救責任醫院的6項指標，預估未來升級重度級急救責任醫院後的專科醫師人數，至少還要增加12人，這還不包含同步增加的護理人員。

衛福部立南投醫院是南投縣規模最大的公立醫院，期望兩年後能達到重度級急救責任醫院的6項評量指標。記者黑中亮／攝影
衛福部立南投醫院是南投縣規模最大的公立醫院，期望兩年後能達到重度級急救責任醫院的6項評量指標。記者黑中亮／攝影

南投 腦中風 醫師

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