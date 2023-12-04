彰化是難玩城市？ 城觀處：計算方式不同 改變後旅客數即暴增

國外旅遊開放以來，各縣市都想衝高國旅數，彰化時常被評為「難玩城市」，彰化縣議員也在議會質詢在地觀光問題，彰化縣府為客觀掌握旅客人數，去年起開始以電信大數據資料進行遊客統計，與傳統以停車格、人流計時器計算法落差很大，城觀處指出，實際上彰化旅遊人次並沒那麼低。

彰化縣府透過電信資料統計結果， 今年1到9月，彰化整體旅遊人次約2961萬，其中鹿港老街周邊最高約1389萬，田尾公路花園次之約673萬，接下來分別為王功漁港含芳苑海空步道、八卦山大佛風景區與社頭清水岩寺。

縣府數據與觀光署觀光統計資料有落差，像是今年1到9月田尾公路花園人次統計觀光署數據僅有78萬，城觀處也說，觀光署統計八卦山152萬人，是以遊客中心到訪人數及周邊停車位數量加權產生；城觀處電信統計299萬人，包含大佛、卦山村、美術館、天空步道及生活美學館周邊，統計的範圍較大。

城觀處指出，以往各大觀光景點的旅客人數因管理單位不同，計算方式不一樣，鹿港過去曾派出人工計時站路口計算，另像田尾公路花園是透過停車格使用數量計算等，算法都不太周延，可參考性不高。

現在以電信大數據科學計算漸成為趨勢，彰化縣府委託電信業者，運用手機基地台可即時取得大量位置資訊的特性，去識別化後藉由抽樣理論推估整體遊客輪廓，排除「在地居民」及「當地工作者」，得到各景點遊客推估數據。

城觀處說，電信計算可大幅降低傳統調查方法所需人力及成本，掌握旅客遊憩習性偏好、趨勢變化及人潮起迄熱點，以便進行後續觀光推廣公共運輸路線優化。