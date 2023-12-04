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大雪將至迎孤鸞龍年 4生肖宜大破大立求轉運

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
節氣「大雪」示意圖。記者賴香珊／攝影
節氣「大雪」示意圖。記者賴香珊／攝影

12月7日迎來節氣大雪」，是「黑兔年」倒數第4個節氣，後續迎來甲辰龍年，但民俗專家廖大乙說，明年是「無春年」就是孤鸞年，龍、狗、羊、牛等4生肖犯太歲，氣弱運低，建議要有大破大立的決心，並把握剩下節氣補氣行善求轉運。

廖大乙指出，癸卯年為水兔當值、有2個立春，且逢閏二月，形成「黑兔雙春閏二月」是變動大的一年；而明年甲辰龍年是沒有「立春」的「無春年」，也被稱為「孤鸞年」，而屬龍者「坐太歲」、狗「沖太歲」，羊、牛則為「小偏沖太歲」。

而肖龍、狗、羊、牛者因明年犯太歲，因氣場較弱、運勢較低，恐面臨遭小人誣陷、流言中傷等較多考驗，除了要小心謹慎面對自身工作及人際關係，也能把握剩下的節氣補氣轉運，也就是7日「大雪」及後續的「冬至」、「小寒」、「大寒」。

廖大乙說，節氣迎來「大雪」意味著癸卯年將進入尾聲，民俗上，黑兔年影響力開始減弱，明年犯太歲的4生肖在龍年來臨前，要有大破大立的決心，更要反躬自省、多行善布施，積存正能量，改變自身磁場，招貴人相助轉運，否極泰來。

而在行善布施要秉持「存善念、做善事」，捐款做公益最為人所知，捐血則最快速有效，而關懷問候他人也是布施，打電話、傳訊息關心長輩、長官及久未聯繫的親友等都很不錯，有施才會有得，結善緣也有助於轉換正能量，招來好運氣。

此外，也應在龍年來臨前反省自己今年的行事作為，若在職場工作或居家環境等有不足之處可先設法補救，也為2024年先做好計畫；民俗上，可準備1顆象徵喜氣、圓滿寓意的紅圓及紅龜粿，代表1顆誠摯的心，向祖先祭祀祈願來年順利。

節氣 大雪 兔年

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