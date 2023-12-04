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賴清德開支票「若當選中捷延至南投」 江和樹：為何選前不做？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
賴清德開選舉支票說當選後台中捷運延伸到南投，議員江和樹質問：為何不現在做，還要等當選。記者陳秋雲/攝影
賴清德開選舉支票說當選後台中捷運延伸到南投，議員江和樹質問：為何不現在做，還要等當選。記者陳秋雲/攝影

民進黨總統參選人賴清德開選舉支票，如當選，規劃台中捷運延伸到南投。台中市議員江和樹今質詢反問賴清德「為什麼現在不做？」，選舉都說決戰中台灣，但是選票重要？還是中部人交通重要？他直白說「賴清德就是詐騙集團首腦」、「新潮流體系，講話會氣死！」

江和樹質詢提到，賴清德講當選後要讓台中捷運延伸到南投，如何解讀？交通局長葉昭甫說，應是指機場捷運橘線延伸到南投，目前南投也規劃軌道案，他希望台中有捷運橘線、後面南投也規劃才能銜接。江問目前橘線進度？葉昭甫說，交通部今年四月已通過，目前還在行政院待核准。

江和樹說，立委楊瓊瓔協助市府與國防部溝通，軍方同意讓地給中捷橘線，這也不在楊的選區，任何一位立委都可以做的。

江和樹話鋒一轉，捷運藍線現在還沒通過？他不懂台中重大建設為何要等到賴清德當選？他問市長盧秀燕，這樣說起來台中人都要投給他們，賴清德選上就會給我們捷運藍線、橘線？ 盧秀燕說，選舉期間侯選人都會提出不同的捷運政見，這要讓選民自己判斷。

江和樹說，賴清德是「詐騙集團的首腦」，當初橘線是前市長胡志強任內提可行性評估，但前市長林佳龍不肯做。每到選舉，台中就會變得很重要，但是人民重要還是選票重要？選後都忘記，他說就是「顏色不對嘛！」才被如此對待。

台南一顆米糕已70元了，漲這麼多，未來捷運的成本會漲成怎樣？最近高雄等縣市軌道案都已通過，台中市「顏色不對」只好等下去，實在無奈又悲哀。

台中捷運 賴清德 南投 2024選舉 2024總統選舉

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