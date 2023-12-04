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碎磚+樹皮巧製 廍子「畫」說社區故事
彰化縣埔鹽鄉廍子村早年以製作蔗糖聞名，廍子社區居民找回先民歷史，「揪」志工打造故事屋，根據社區繪製的廍子故事繪本，使用百年茄苳樹的樹皮等真材實料，製作11幅故事畫，遊客看畫宛如走入時光隧道。
廍子社區發展觀光旅遊，遊客到廍子必看糖廍施家古厝、百年茄苳、百年古井。社區發展協會在文化局、社會處輔導下，把村內1幢廢棄老屋，改造為文化藝術展覽室，展示社區手工藝品及文創商品。
廍子社區今年再整理1幢老屋化身故事館，參照社區出版「皺臉伯講古」故事繪本，敲碎廢棄老屋的磚塊、石粒、茄苳老樹的樹葉和樹皮，把繪本故事立體化，每幅場景栩栩如生。
廍子社區理事長陳貽正說，社區規畫1年1館，去年成立文化藝術展覽室，今年故事館開張，館內11幅故事畫介紹社區風光、文化資產，介紹廓子村糖廍歷史，民眾到廍子村遊玩時，才不會入寶山空手歸，白來一趟。
社區志工整理廢棄老屋時，意外找出廢棄榨糖機，用木材仿造，加入吉祥的「添丁」、「發財」祝詞，製作迷你版的榨糖機文創商品。
「老祖先的東西不見了，我們找回來。」廍子社區總幹事陳素雲說，昔時在「灶腳」製糖，現今改造阿嬤的灶腳成為展覽館室，民眾看畫參觀設備，可更深入了解糖廍文化。
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