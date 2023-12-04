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中市下水道普及率26% 康橋能釣不能吃

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
中市汙水下水道普及率僅26%，主要河川都有汙染，大里康橋吸引釣客，但能釣不能吃。記者洪敬浤／攝影
中市汙水下水道普及率僅26%，主要河川都有汙染，大里康橋吸引釣客，但能釣不能吃。記者洪敬浤／攝影

台中市河川汙染源80%來自家庭生活廢水，民進黨議員指出，中市公共汙水下水道普及率僅26.05%，導致全市21條主要河川都屬中度或輕度汙染，像大里康橋有公共魚池，能釣卻不能吃，應加速汙水道建設。水利局表示，每年推動接管2萬戶，今年自籌3億元預算，並加速在原縣區布建水資中心。

大里旱溪排水整治後成為「康橋」河道，除了供輕艇選手練習，常吸引市民垂釣。不過，不少釣客釣到魚都再放生回河裡，幾乎沒人帶回家；當地民眾說，早期移工會釣魚食用，現在都知道河川汙染，魚能釣不能吃。

民進黨議員張芬郁說，根據環保局統計，台中河川汙染物來源，80%是生活汙水、15%事業廢水、3%畜牧廢水；台中市21條主要排水像大里溪、頭汴坑溪、草湖溪等屬中度汙染，其餘的像旱溪、筏子溪、大肚溪屬輕度汙染。

張芬郁說，市府花大錢整治河川，但水質仍不合格，關鍵是汙水下水道普及率低，到今年10月才26.05%，多數生活汙水仍排入河川中；水利局每年接管戶數約2萬戶，以台中市105.5萬戶，目前接管26.9萬戶，還得花近40年才能全面普及。

水利局表示，市府推動汙水用戶接管，2015年到2018年增加6.3萬戶，2019年迄今已增加9.6萬戶，大幅成長1.5倍；除繼續推動市區接管，加速原縣區豐原、太平、大里、和平谷關與台中港特定區接管。

市府表示，爭取烏日、潭子汙水系統中央補助，大雅、神岡水資中心用地納入都市計畫；在大甲溪沿岸水質水源保護區規畫4處汙水處理系統，保護河川上游水質，已完成梨山、環山、石岡壩等3處，谷關水資中心今年已動工。

環保局指出，中市9條主要河川水質長期監測，建立長期水質背景資料，今年上半年河川汙染指數無嚴重汙染，將持續監控。

水質 河川汙染 水利局

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