綠委質疑台中捷運綠線到大坑遭藍卡關 市府回應了

台中捷運綠線向北延伸到大坑，地方希望大坑延伸段早日動工，但目前都市計畫變更、土地徵收都還沒完成，立委莊競程今質疑，中央在2020年並承諾由前瞻計畫補助大坑延伸段77億元，市府卻執意與彰化延伸段合併送審才延宕。台中市交通局表示，延伸工程交通部早審查通過，是行政院三度退件，交通部今年7月重新送審，正由行政院審議中。

莊競程今在北屯區松竹寺，舉辦造勢大會，台中市前市長張溫鷹、立委何欣純、前立委陳柏惟等人站台助講。莊競程強調，他剛任立委時，長照預算一年390億元，到今年650億元；他也提案明年會提高到870億元，讓長輩的健康照護，更全面。陳柏惟說，長照預算馬英九時期才編40多億元，賴清德推長照3.0，預計要編1千多億元來照顧長輩，中央推出班班有冷氣、減稅等，全民都受惠的政策才叫公平正義。

莊競程說，捷運綠線大坑延伸段，受到延伸彰化段都市計畫變更、土地徵收未完成而延宕，他努力爭取，3日還與行政院副院長鄭文燦溝通。鄭文燦說，只要市政府把延伸大坑與彰化段計畫拆分，大坑延伸段就能馬上動工。莊競程呼籲市長盧秀燕不要把綠線當作選舉「相罵本」、誣指中央卡地方。

台中市交通局表示，2018年12月交通部原訂召開複審會議審查，但因當時新當選縣市長就職，中央通知各縣市政府確認相關重大建設推動方向。市長盧秀燕2018年底上任後，積極與彰化縣政府溝通，確認捷運延伸工程維持原推動方向並提送中央審議。