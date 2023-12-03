彰化首座社區故事展 真材實料還原繪本場景
彰化縣埔鹽鄉廍子村早年以製作蔗糖聞名，廍子社區居民找回先民歷史，揪集志工打造故事屋，根據社區繪製的廍子故事繪本，使用百年茄苳樹的樹皮等真材實料製作11幅故事畫，遊客看畫有如走入時光隧道。
廍子社區發展觀光旅遊，遊客到廍子必看糖廍施家古厝、百年茄苳、百年古井，社區發展協會在縣政府文化局和社會處的輔導下，去年把村內一幢廢棄老屋改造為文化藝術展覽室，展示社區民眾的手工藝品及文創商品，今年再整理一幢老屋化身故事館，參照社區出版「皺臉伯講古」故事繪本，敲碎廢棄老屋的磚塊、石粒、茄苳老樹的樹葉和樹皮把繪本立體化，每幅場景栩栩如生。
廍子社區理事長陳貽正今天表示，社區規畫一年一館，去年成立文化藝術展覽室，今年故事館開張，館內11幅故事畫介紹社區風光、文化資產，導出廓子村獨有的糖廍歷史，民眾到廍子村遊玩時才不會入寶山空手歸，白來一趟。
整理廢棄老屋時意外找出廢棄榨糖機，社區人員用木材仿造，右轉添丁，左轉發財，還製作迷你版的榨糖機作為文創商品。「老祖先的東西不見了，我們找回來。」廍子社區總幹事陳素雲說，昔時在「灶腳」製糖，現今改造阿嬤的灶腳成為展覽館室，民眾看畫參觀設備將更深入了解糖廍文化。
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