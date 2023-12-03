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台中巨蛋明年動工！市府超前部署 改善周邊汙水系統

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中巨蛋預計可納2.5萬人，中市水利局斥資3920萬元，先改善基地周邊汙水下水道設施，預計今年底完工為巨蛋汙水系統做準備，可無縫接軌、減少二次工程。圖／中市府提供
台中巨蛋預計可納2.5萬人，中市水利局斥資3920萬元，先改善基地周邊汙水下水道設施，預計今年底完工為巨蛋汙水系統做準備，可無縫接軌、減少二次工程。圖／中市府提供

台中巨蛋歷經8次流標，終於在10月底「9度闖關」成功，由麗明營造得標，預計明年動工。巨蛋預計可納2.5萬人，中市水利局斥資3920萬元，先改善基地周邊污水下水道設施，預計今年底完工為巨蛋汙水系統做準備，可無縫接軌、減少二次工程。

水利局長范世億表示，配合市府巨蛋園區開發計畫，在巨蛋確定基地位置後，開始收集巨蛋園區高度密集活動數據，考量汙水處理需求量，並規畫輸送至水資源回收中心，斥資3920萬元施作改善工程，

范世億提到，考量工區周邊交通環境車速快，施工工法顧及用路人安全，落實風險評估、高風險作業標準、主動及被動式監控等作業，也積極結合物聯網，落實安全管理、AI辨識、安全衛生創新作為及科技化應用等，提升工程整體安全作為。

台中巨蛋招標成功，建設局日前與運動局邀集專案管理單位承喬國際建築師事務所、設計監造單位九典聯合建築師事務所、施工團隊代表廠商麗明營造股份有限公司，組成巨蛋團隊交流，也就工程注意事項凝聚共識，啟動巨蛋計畫。

建設局長陳大田說，麗明營造克服國家歌劇院複雜的「曲牆工法」，再次接手「台日合作」設計出的「台中巨蛋」，盼創造更優良施工環境，競逐國內外工程業界重要獎項，向世界展現台中優良公共工程品質。

麗明營造董事長吳春山說明，由日本建築師伊東豊雄設計的國家歌劇院讓麗明營造邁向高峰，出自日本建築師隈研吾的台中巨蛋也極具特色，相信有過往歌劇院經驗，這次定能夠克服困難、達成任務。

運動局長李昱叡強調，台中巨蛋園區未來除能結合藝文展覽、演藝表演等各種類型活動，並串聯商場動線，更能舉辦國際級賽事，他也將汲取台灣各大體育場館經驗，打造進步的巨蛋場館，為台中寫下歷史的一頁。

台中巨蛋招標成功，建設局長陳大田（圖右）、麗明營造董事長吳春山（圖中）、運動局長李昱叡（圖左）日前會面交流，凝聚工程事項共識。圖／中市府提供
台中巨蛋招標成功，建設局長陳大田（圖右）、麗明營造董事長吳春山（圖中）、運動局長李昱叡（圖左）日前會面交流，凝聚工程事項共識。圖／中市府提供

台中巨蛋 水利局 水資源 體育

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