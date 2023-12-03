大甲鎮瀾宮重修慶成建醮王船開光點睛 台中民政局長祈求平安
大甲鎮瀾宮歷時3年重修工程明年將完工，明年12月7日至15日展開為期9天的重修慶成祈安七朝清醮大典，今年5月委託建造王船最負盛名的東港東隆宮協助籌建建醮王船，歷經半年打造，整體已完工，今天舉行王船開光點睛儀式，台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕至東港東隆宮擔任「點睛官」，為王船開光點睛。
吳世瑋表示，大甲鎮瀾宮創建於清乾隆35年，至今已有兩百多年歷史，期間擴建重修數次，民國69年，眾人見神殿樑柱腐朽，拆除舊廟，於原址重建，時至近年，除多處漏水問題，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生許多安全性疑慮。
民國110年再次重修，同時修復廟內彩繪、金爐重建等，工程預計明年重修落成，並將於明年底隆重舉辦七朝建醮大典，這也是鎮瀾宮距上次民國77年的「五朝建醮」後時隔35年的宗教盛事，歡迎民眾參與。
吳世緯說，每年大甲媽祖遶境活動是台灣非常重要的文化資產，明年鎮瀾宮辦理重修慶成祈安七朝清醮大典，也是宗教界的一大盛事，市府將提供相關行政指導與協助，盼提升宗教文化及內涵，讓建醮大典活動圓滿成功。
而昨晚傳出鎮瀾宮參與此次大甲媽南巡遶境的近70名工作人員疑似食物中毒送醫，市長盧秀燕接獲消息後關心，立即請吳世緯今天代表探視，工作人員表示經昨晚送醫診治後，身體均無大礙，昨晚就順利出院，感謝大甲媽保佑及市府的關心。
鎮瀾宮指出，這次大甲媽指定由東港東隆宮王船組造船師傅來承造建醮用王船，肯定東港造船師傅工藝外，也創下台灣道教文化史的新篇章，建醮用王船長度32.3台尺（約10公尺），較東港王船46台尺略小，適合運回台中，建造技術、作工、木料、彩繪，都與東港迎王祭典的王船一樣精美，明年為期9天的七朝清醮祭典，鎮瀾宮將依循敬畏天地、禮賢敬祖的各項祭儀，虔誠茹素，並藉由「放王船」科儀，祈求天地眾神佛庇祐合境平安，眾善信同霑法喜，共沐神恩。
民政局表示，建醮大典是道教傳統的祭典，祈求國家風調雨順，依據傳統儀式，並舉辦「放王船」科儀，鎮瀾宮奉大甲媽聖示，指定東港東隆宮王船組造船師傅籌建建醮王船，王船已順利完工，鎮瀾宮此次南下迎王船，並於12月1日至3日南部友宮會香，巡安屏東、高雄、台南遶境祈福，今天舉行開光點睛儀式後北返，明天下午東隆宮溫王爺受邀至台中鎮瀾宮會香。
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