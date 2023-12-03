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彰化社區照顧關懷據點成果展 10餘位九旬長輩熱力參與

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天在亞太鹿港渡假村舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，縣長王惠美今天也到場與長輩同歡。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在亞太鹿港渡假村舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，縣長王惠美今天也到場與長輩同歡。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今天在亞太鹿港渡假村舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，彰化縣長王惠美表示，彰化縣有591個村里，目前已成立343個社區關懷據點，此次有十幾位90歲以的長者參加活動，展現銀髮族的熱情活力。

今天成果展分為動態活力秀及靜態展覽，縣長王惠美今天也到場與長輩同歡，活動由去年冠軍隊伍埤頭鄉中和社區長輩的熱力表演揭開序幕，現場熱鬧滾滾。

王惠美說，這次動態活力秀比賽，報名參賽隊伍有40隊，進入決賽的有20個社區，最高齡參加者有二位98歲，一位是來自大村田洋社區的郭鐘溪阿公，另一位是來自彰化市金齡關懷協會的王林招治阿嬤，90歲以上的有13人，可見彰化是長壽縣，大家都卯足全力，以活潑生動、健康活力的方式來展現銀髮族的熱情與魅力。

此次動態活力秀，許多長輩們在社區關懷據點練習了很久，都躍躍欲試，第一名最高獎金還有8萬元，王惠美說，靜態展覽各個社區也都展現特色，社區持續精進，將長輩做的東西拿出來義賣，再做為長輩加菜金、或是再投入公益，是一個善的循環。

王惠美說，彰化縣目前已成立343個社區關懷據點，感謝社區理事長、總幹事、志工隊長等人，平時在社區中對長輩的照顧不遺餘力，讓長輩能在地安養，得到最好的照顧，她也鼓勵更多的長輩能走入社區，彼此共融、共享、共樂，希望藉由據點及活動，讓長輩能忘記老化，更加健康，精采。

彰化縣政府今天在亞太鹿港渡假村舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，長輩們展現熱力表演。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在亞太鹿港渡假村舉辦「社區照顧關懷據點成果展」，長輩們展現熱力表演。記者林宛諭／攝影

王惠美 銀髮族 義賣

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